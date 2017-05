Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Mai 2017

Wilsons "Sandmann" eröffnet die Ruhrfestspiele US-Starregisseur inszeniert Schauermärchen als Rockspektakel Mit der Weltpremiere des Märchens "Der Sandmann" in einer Inszenierung des US-Starregisseurs Robert Wilson werden heute Abend um 19 Uhr die Ruhrfestspiele in Recklinghausen offiziell eröffnet. Der 75-jährige Wilson hat aus dem schwarzromantischen Märchen von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 ein bildgewaltiges Rockspektakel mit der Musik der britischen Singer-Songwriterin Anna Calvi gemacht. "Der Sandmann" ist eine Koproduktion mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und läuft dort ab dem 20. Mai. Probeaufführungen in Düsseldorf lösten Begeisterung beim Publikum aus. Ruhrfestspiele-Intendant Frank Hoffmann nimmt in seiner vorletzten Spielzeit unter dem Motto "Kopfüber Weltunter" gesellschaftliche Umbrüche, Revolutionen, Terrorangst und das allgemeine Gefühl der verlorenen Gewissheiten in den Blick. Bis zum 18. Juni sind bei den Ruhrfestspielen mehr als 108 Produktionen zu sehen.

Dresdner Sinfoniker spielen gegen Trumps Mauerpläne Konzert in Mexiko-Stadt ist für den 04. Juni geplant Mit einem eigens komponierten Musikstück wollen die Dresdner Sinfoniker bei einem grenzüberschreitenden Konzert zwischen den USA und Mexiko gegen die Mauerpläne von Präsident Donald Trump anspielen. Der Komponist Wieland Reißmann schreibe das musikalische Zwiegespräch, dass am 3. Juni nahe dem Freundschaftspark zwischen Tijuana und San Diego aufgeführt werde, sagte Sinfoniker-Intendant Markus Rindt in Mexiko-Stadt. "Wir wollen ein Zeichen setzen für die Freiheit und gegen die Mauern in den Köpfen." Die Dresdner Sinfoniker sehen ihr Konzert nur als Initialzündung für eine ganze Reihe von Veranstaltungen lokaler Orchester, Bands und Künstler entlang der 3100 Kilometer langen Grenze. "Jeder ist aufgefordert, selbst etwas zu organisieren", sagte Intendant Rindt. "Wir wollen viele kleine Flashmobs." Trump hatte den Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko angekündigt, um Drogenschmuggel und illegale Migration zu stoppen.

Konzert für Deniz Yücel am Brandenburger Tor Türkei ist Thema am Tag der Pressefreiheit Ein Konzert am Brandenburger Tor in Berlin soll heute an den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel erinnern. "Auf die Presse!" - unter diesem Motto wollen Sänger und Bands am Welttag der Pressefreiheit für die Freilassung des "Welt"-Reporters eintreten. Yücel sitzt seit Ende Februar wegen angeblicher Terrorpropaganda und Volksverhetzung in U-Haft. Gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen, Amnesty International und dem KulturForum TürkeiDeutschland will die Initiative "#FreeDeniz" an dem Tag auf Willkür- und Gewaltmaßnahmen gegenüber Journalisten weltweit und besonders in der Türkei hinweisen. Dazu haben sie zu einer Kundgebung vor der türkischen Botschaft aufgerufen. Mehr als 120 Journalisten seien nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr inhaftiert worden.

Simon Rattle stellt Berliner Abschieds-Programm vor Chefdirigent der Philharmoniker wechselt nach London Zum letzten Mal stellt Sir Simon Rattle am Mittag das Programm der Berliner Philharmoniker vor. Der Brite, der seit 2002 Chefdirigent der Philharmoniker ist, wechselt im Herbst zum London Symphony Orchestra, wird aber dann ein Jahr lang zwischen London und Berlin pendeln. Nach einer Spielzeit ohne Chefdirigent soll der russische Dirigent Kirill Petrenko, zur Zeit Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, 2019 auf den begehrten Posten wechseln. Auch Philharmoniker-Intendant Martin Hofmann stellt sich ein letztes Mal auf einer Jahrespressekonferenz des Orchesters den Fragen der Journalisten. Ende der Saison gibt er seinen Posten nach sechs Jahren auf. Nachfolgerin ist die Musikmanagerin Andrea Zietzschmann, die bisher für die vier NDR-Klangkörper zuständig war. Die Pressekonferenz ist auch live über das Streaming-Angebot der Philharmoniker zu sehen.

Sonderausstellung "Luther und die Deutschen" beginnt Nationale Luther-Ausstellung in Eisenach wird eröffnet "Luther und die Deutschen" heißt die Nationale Sonderausstellung, die am Nachmittag um 17.00 Uhr in der Wartburg bei Eisenach eröffnet wird. Die Schau, die das besondere Spannungsverhältnis beleuchten will, ist neben Wittenberg und Berlin eine von drei Nationalen Sonderausstellungen zum Jubiläum 500 Jahre Reformation und bis zum 5. November geöffnet. Rund 300 Exponate von nationalen und internationalen Leihgebern - Gemälde, Druckwerke, Skulpturen, Grafiken und Alltagsgegenstände - sind auf mehr als 1000 Quadratmetern zu sehen. 1521 war der "vogelfreie" Martin Luther zu seinem Schutz auf die Wartburg gebracht worden. Dort übersetzte der Reformator das Neue Testament ins Deutsche und schuf damit eine Grundlage für eine einheitliche deutsche Schriftsprache.