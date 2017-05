Willi Steul zur neuen Markenarchitektur "Die Programme bleiben"

Willi Steul im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Dr. Willi Steul, Intendant des Deutschlandradios (picture alliance / ZB / Britta Pedersen)

Neuer Name, gleicher Inhalt: Die Umbenennung von Deutschlandradio Kultur in Deutschlandfunk Kultur solle den gemeinsamen Markenkern der Deutschlandradio-Programme stärken, sagt Intendant Willi Steul. Das Programm ändere sich dadurch nicht.

Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova – seit dem 1. Mai tragen zwei der drei Programme des Deutschlandradios einen neuen Namen.

Damit solle die gemeinsame Marke gestärkt und deutlich gemacht werden, dass alle drei Programme zur gleichen Familie gehören, sagte Deutschlandradio-Intendant Willi Steul im Deutschlandfunk Kultur. Denn immer mehr Programminhalte würden über Podcasts, Apps oder andere zeitunabhängige Nutzungswege ausgespielt. "Da braucht es einen ganz klaren Absender, dass dies alles aus einer Familie kommt."

"Die stärkste Radiomarke der Bundesrepublik"

Die Umbenennung betont außerdem die starke Stellung des Deutschlandfunks in der bundesdeutschen Medienlandschaft. "Wir wissen, dass etwa 80 Prozent der Menschen in Deutschland den Deutschlandfunk kennen. Deutschlandfunk ist die stärkste Radiomarke, die es überhaupt in der Bundesrepublik gibt", so Steul. Dem Deutschlandfunk ordneten die Menschen in höchstem Maße Glaubwürdigkeit und journalistische Qualität zu. "Das sind die beiden Stichworte, die in der heutigen Welt immer wichtiger werden: die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit."

Inhaltlich verändert sich durch die neue Namensgebung nichts, wie Steul betont: "Die Programme bleiben."