Von Sandro Schröder

Die sozialen Netzwerke kennen nahezu unendlich viele ungeschriebene Gesetze. Aber nicht jeder Verstoß führt auch direkt zu einem Shitstorm - außer in Wahlkampfzeiten. Sandro Schroeder mit Ratschlägen für den erfolgreichen Wahlkampf.

Ein beliebter Fehlschluss: Digitaler Wahlkampf ist auch mit analogen Mitteln schnell gemacht. Ein paar Forderungen oder Slogans auf Papier ausdrucken, dann ein Gruppenbild mit den Schildchen schießen und das Bild zum Schluss in die sozialen Netzwerke hochladen.

Das Problem dabei: Wer Schilder im Internet hochhält, liefert unfreiwillig eine Steilvorlage für digitale Bildmanipulationen. So ist es der Alternative für Deutschland passiert: Die wollte sich auf einem Gruppenbild mitsamt Schildchen gegen die "Ehe für Alle" positionieren. Nur blöd: In den sozialen Netzwerken kursierten bald Varianten, bei denen auf alle Schilder eine Regenbogenflagge kopiert wurde.

Was markiere ich mit "Gefällt mir"? Auf welche Beiträge antworte ich in den sozialen Netzwerken? Fragen, die besonders Politiker im Hinterkopf behalten müssen – schließlich lässt sich das fast immer öffentlich für jeden nachvollziehen.

Seinen Mini-Job-Tweet hatte CDU-Generalsekretär Peter Tauber eigentlich nur an einen einzigen Nutzer adressiert. Ähnliches ist Kanzleramts-Chef Peter Altmaier im Februar passiert. Er hatte sich über Twitter direkt bei der Washington Post beschwert, dass er wegen der Bezahlschranke dort keine Artikel mehr lesen könne – das sei kein guter Weg für die Zeitung, um Artikel zu verkaufen, twitterte Altmaier. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Ist das Kanzleramt etwa zu arm, um sich ein Abo der Washington Post zu leisten?

