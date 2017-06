Whitney Museum zeigt bewegte Calder-Mobiles

Donnerstag, 8. Juni 2017

Die berühmten Mobiles des US-Künstlers Alexander Calder (1898-1976) kommen dank des New Yorker Whitney Museums wieder in Bewegung. Ab Freitag zeigt das Museum im Süden Manhattans mehr als ein Dutzend der fragilen bunten Stücke, die dann mehrmals täglich von Museumsmitarbeitern händisch zum Schaukeln gebracht werden. "Man muss verstehen, wie die Werke konstruiert sind, wo die guten Stellen zum Anstoßen sind und wo man nicht anstoßen darf. Man muss die Balance der Werke verstehen", so ein Museumstechniker bei einer Vorbesichtigung, während er mit einer Art gigantischem Wattestäbchen ein von der Decke hängendes Mobile zum Schaukeln brachte. Alexander Rower, Chef der Calder-Stiftung und Enkel des Künstlers sagte, die Ausstellung sei "außergewöhnlich, denn sie schafft etwas, was bisher keine Schau geschafft hat, außer vielleicht zu Lebzeiten meines Großvaters: Sie zeigt die Werke echt". Calder gilt als einer der bedeutendsten US-Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Um die Kunstwerke zu schützen, werden seine Werke heutzutage normalerweise meist statisch gezeigt.

Scheinhinrichtung als Performance verstört

Die documenta gilt als Gradmesser für neue Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst. Bei der documenta 14 in Kassel und Athen sind mehr als 230 Künstlernamen gelistet. Allerdings sind mehr als 60 von ihnen bereits tot. Zwischen 30 und 40 Jahre alt sind nur etwa ein Dutzend Künstler. Dieser Altersgruppe gehört die für ihre drastischen Aktionen bekannte Performerin Regina José Galindo aus Guatemala an. Ihre Scheinhinrichtung mit Plastik-Maschinengewehren gehört zu den provokativsten Performances der documenta 14. Die 42-jährige Galindo stellt sich in eine weiße fensterlose Kammer, an deren Ecken aus vier Schießscharten die Mündungen der Waffen ragen. Besucher können auf die Künstlerin zielen. Mit dieser Aktion, "El Objectivo" (Das Ziel) genannt, geht sie den Mechanismen der Gewalt in der Gesellschaft nach. Der wohl jüngste documenta-Teilnehmer ist im engen Sinne kein Künstler, sondern ein griechischer Rapper mit ghanaischen Wurzeln: der 1991 in Athen geborene Negros Tou Moria. Eine der wenigen weltbekannten Namen bei der documenta ist Yoko Ono, die inzwischen 84 Jahre alt ist.