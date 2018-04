Wettbewerb um lukrative Kunden Das komplizierte Geschäft mit den Werbe-Awards

Von Maximilian Klein

Cannes Lions - Festival of Creativity: Hier vergibt die internationale Werbebranche alljährlich die begehrten Löwen-Trophäen. (imago / Mandoga Media)

Werbung ist ein Milliardengeschäft: Etwa 20 große Agenturen buhlen hierzulande um die lukrativen Etats der bekanntesten Marken. Dabei spielen die Awards der Branche eine wichtige Rolle, weil sie Ansehen bringen – und bei den möglichen Auftraggebern Eindruck schinden.

Ob Geländewagen oder Joghurtbecher, jeder Produktpreis beinhaltet auch einen Anteil Werbebudget. Viele Milliarden geben Unternehmen jedes Jahr in Deutschland für Werbung aus. 140.000 Menschen arbeiten in der Werbebranche. Agenturen gibt es in Deutschland Tausende.

Award-Zirkus ist ein teures Vergnügen

Aber die bekanntesten und erfolgreichsten Marken werden seit Jahren von ungefähr 20 Agenturen betreut. Ein Schlüssel ihres Erfolges sind die Werbe-Awards. Zu den bedeutendsten gehören der ADC-Nagel und die Cannes-Löwen. Die begehrten Trophäen sorgen für Ansehen, qualifizierten Nachwuchs und vor allem für zahlungskräftige Kunden.

Award-Zirkus nennt es die Branche selbst. Wer dabei mitmachen will, braucht Geld. Eine Preiseinreichung ist teuer und kompliziert. Ein Blick hinter die Kulissen eines Marktes und auf seine eigenwilligen Regeln.