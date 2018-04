Kulturnachrichten

Samstag, 28. April 2018

Westernhagen empfiehlt Rappern Auschwitz-Besuch Der Musiker beklagt Verrohung der Gesellschaft Nach dem Aus für den Musikpreis Echo hat Marius Müller-Westernhagen dem Skandalrapper-Duo Kollegah und Farid Bang in der Süddeutschen Zeitung einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau nahegelegt. "Es geht hier übrigens auch nicht um zwei Rapper-Jungs, die was Blödes gesagt haben und nun zu Recht einen auf den Deckel kriegen", ergänzte der Musiker. Für Müller-Westernhagen ist das Problem die Verrohung der Gesellschaft insgesamt. Der Musiker fordert eine neue Wertediskussion. "Aufzufallen, das ist im digitalen Zeitalter wirklich nicht schwer. Aber offensichtlich gibt es immer weniger Menschen, die die Folgen bedenken können", sagte er. Vor zwei Wochen hatten die beiden Rapper einen Echo bekommen, ungeachtet der Kritik an antisemitischen Liedzeilen. Etliche mit dem Preis ausgezeichnete Musiker gaben ihre Echos aus Protest zurück. Am Mittwoch teilte der Bundesverband Musikindustrie das Ende für die Auszeichnung mit.

Siebter Rücktritt bei Schwedischer Akademie Schriftstellerin Sara Stridsberg will gehen In einem knappen Statement hat die Schwedische Akademie mitgeteilt, dass ein weiteres Mitglied zurücktreten möchte. Es ist die Schriftstellerin Sara Stridsberg.

Die Akademie kämpft derzeit mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal. Im Zentrum steht das Komiteemitglied Katarina Frostenson. Der Dichterin werden Verstöße gegen Transparenzregeln vorgeworfen. Sie soll verschwiegen haben, Mitinhaberin einer von ihrem Mann geführten Veranstaltungsbühne zu sein, die einst Fördermittel von der Akademie erhalten hat. Ihrem Mann warfen mehrere Frauen sexuelle Belästigung vor. Wegen des Umgangs mit den Vorwürfen war ein tiefer Riss durch das Gremium gegangen. Im Zuge dieser Krise trat unter anderem die Vorsitzende der Akademie, Sara Danius, zurück. Die Affäre könnte durch die Rücktritte zur Folge haben, dass der Literaturnobelpreis in diesem Jahr später vergeben wird, sagte der Sekretär der Akademie, Anders Olsson, diese Woche schwedischen Medien.

Gigantische Filmstadt in China eröffnet Wanda-Konzern will mit Projekt Hollywood Konkurrenz machen Es ist Chinas Antwort auf Hollywood: In der ostchinesischen Stadt Qingdao ist eine gigantische Filmstadt eröffnet worden, mit der die Investoren die heimische Filmindstrie fördern und den US-Studios Konkurrenz machen wollen. Der reichste Mann Chinas, Wang Jianlin, investierte mit seinem Wanda-Konzern nach eigenen Angaben 50 Milliarden Yuan (6,5 Milliarden Euro) in den Studiokomplex "Qiangdao Movie Metropolis". Auf dem Areal, das so groß ist wie 500 Fußballfelder, sind 30 hochmoderne Studios untergebracht, zehn weitere sind in Planung. Auf dem Gelände gibt es auch eine Schule, ein Krankenhaus, Luxushotels und einen Jachtclub sowie ein Einkaufszentrum mit Restaurants, Eisbahn, einem Freizeitpark und dem größten Kino Asiens. Bereits vor der großen Eröffnung entstanden in den Wanda-Studios hochkarätig besetzte Produktionen, darunter "The Great Wall" mit Matt Damon und "Pacific Rim: Uprising".

Musikmagazin "Intro" wird eingestellt Grund sei der geschrumpfte Anzeigenmarkt Das 1991 gegründete Musikmagazin "Intro" wird nach Angaben von Chefredakteur Daniel Koch eingestellt. "Intro wird es ab Juli nicht mehr geben", kündigte Koch auf der Website des Magazins für Pop, Kultur und Lifestyle an. Der werbefinanzierten Gratiszeitschrift sei es nicht gelungen, die negative wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre zu kompensieren, begründete der Blattmacher den Schritt. Der Anzeigenmarkt für Printmagazine sei dramatisch geschrumpft. Das sei auch durch Digital-Erlöse nicht aufzufangen gewesen, so Koch. Die "Intro" wurde 1991 gegründet worden. Die Unternehmensgruppe entwickelte um das Magazin weitere Medien- und Eventangebote, unter anderem das "Melt-" und das "Berlinfestival" sowie den "Festivalguide".

Venedig errichtet Drehkreuze, um Touristen zu lenken Venedig wappnet sich so für einen erwarteten Touristenansturm. Von diesem Samstag bis zum 1. Mai kann die Polizei Touristen an mehreren Stellen der Stadt den Zugang versperren und sie auf andere Wege umleiten, teilte die Kommune mit. Dafür wurden an der Brücke Ponte della Costituzione, die über den Canal Grande führt, sowie nahe dem Bahnhof Santa Lucia Drehkreuze eingerichtet. Auch die Brücke, die die Lagunenstadt mit dem Festland verbindet, könnten zeitweise nur bestimmte Verkehrsmittel wie Taxis rollen dürfen. Ist der Andrang zu groß, dürfen Touristenboote nicht vor dem Markusplatz anlegen. Aufgrund des Feiertags am Dienstag wird mit besonders vielen Besuchern gerechnet.

Zwei deutsche Ko-Produktionen ausgezeichnet Hauptgewinner des Tribeca Filmfests in New York ist das Drama "Diane" Zwei deutsche Ko-Produktionen können sich über Auszeichnungen beim Tribeca Filmfestival in New York freuen. Als bester internationaler Spielfilm gewann der in Deutschland, Griechenland und Zypern produzierte Film "Smuggling Hendrix". Er erzählt die Geschichte eines Musikers, der seinen Hund auf der geteilten Insel Zypern über die Grenze schmuggeln will. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an den in Deutschland, Großbritannien und Australien produzierten Film "Island of the Hungry Ghosts" über die Krabbenwanderung auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Hauptgewinner der 17. Ausgabe des Filmfests ist das Drama "Diane" über das Leben einer Witwe, die sich selbstlos um ihre Mitmenschen kümmert. Die Tribeca Filmfestspiele waren nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 im besonders schwer getroffenen New Yorker Stadtteil Tribeca ins Leben gerufen worden. Zu ihren Gründern gehört der Schauspieler Robert De Niro.