Weltwirtschaft Falsche Wege in der Globalisierung

Peter Bofinger im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Der Ökonom Peter Bofinger spricht davon, dass sich die Globalisierung verlangsamt, nicht aber an ihr Ende kommt (imago / IPON)

Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger fordert, mehr Menschen an den Gewinnen durch die Globalisierung zu beteiligen. Der Staat müsse durch Umverteilung dafür sorgen, dass mehr Leute von dem wachsenden Kuchen profitierten.

Während eine Studie der Warbank bereits das Ende der Globalisierung nahen sieht, spricht der Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsweise Peter Bofinger davon, dass sich die Globalisierung verlangsamt. "Ich würde nicht soweit gehen, zu sagen, die Globalisierung ist am Ende", sagte Bofinger im Deutschlandfunk Kultur. "Die Globalisierung nimmt weiter zu, aber nicht mehr in dem Tempo, wie wir das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfahren haben."

Weiße Flecken auf der Landkarte

Seit den 1990er-Jahren habe es zunächst einen sehr starken Globalisierungsprozess gegeben. Er sei dadurch getrieben gewesen, dass Länder wie China und osteuropäische Staaten in die Globalisierung eingetreten seien. "Das waren ja weiße Flecken auf der Landkarte der Wirtschaft und da ist ein ganz starker Aufholprozess eingetreten." Dies habe zu den starken Wachstumsraten des Welthandels geführt. "Das ist normal, dass dieser Aufholprozess sich allmählich auch verlangsamt."

Schuhe aus dem 3D-Drucker

Dazu trügen auch der technische Fortschritt und die Globalisierung bei. Als Beispiel nannte Bofinger die Addidas-Produktion, die Schuhe mit dem 3D-Drucker herstellten. Er plädierte dafür die Globalisierungsgewinne auch in Deutschland stärker umzuverteilen und auf die Abgehängten mehr zu beteiligen. Nur so lasse sich ein Konsens für die Globalisierung erzielen.

Im März 2004 wurde Bofinger auf Empfehlung der Gewerkschaften in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen, den sogenannten fünf Wirtschaftsweisen.