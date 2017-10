Welttag des audiovisuellen Erbes Nur Analoges hält tausend Jahre

Jan-Christopher Horak im Gespräch mit Dieter Kassel

Bei einem 35-Millimeter-Negativ wisse man, dass es bis zu tausend Jahre haltbar sei, so der Historiker Jan-Christopher Horak. (picture alliance/dpa/Foto: Daniel Reinhardt)

Kino und Fernsehen sind ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Doch was wird wie für die Zukunft gesichert? Und wer entscheidet das? Jan-Christopher Horak von der University of California in Los Angeles meint, es gebe letztlich nur eine sichere Speicherart.

Auf DVDs kann man sich bei der Sicherung audiovisueller Produktionen nicht verlassen - sie halten erfahrungsgemäß nur einige Jahre. Jan-Christopher Horak, Direktor des Film- und Fernseharchivs der University of California, erklärt, dass es letztlich nur eine sichere Speicherart gibt: "Wir stehen auf dem Standpunkt, dass nur über analoge Mittel eine Langzeitsicherung möglich ist." Wenn man ein 35-mm-Negativ produziere, wisse man, dass das Material in einem Bunker "500 bis 1.000 Jahre erhalten" bleibe.

Geldgeber in den USA entscheiden mit

Vergleiche man die Situation in Deutschland und den USA, so sehe man, dass deutsche Archive "mehr oder weniger" staatlich finanziert würden. In Amerika hingegen - abgesehen von der Library of Congress - müssten finanzielle Mittel überwiegend über Fundraising eingeworben werden. So entschieden auch die Geldgeber, welche Filme archiviert würden - und welche nicht.

Die Internationale Föderation der Filmarchive versuche schon seit Jahren, ein Deposit-Gesetz in allen Ländern durchzusetzen, so Horak. Dann würden sämtliche Filmproduktionen mindestens eine Kopie in einem staatlichen oder nationalen Archiv deponieren. In Frankreich existiere das bereits, bedingt auch in den USA durch Copyright: Die Filmgesellschaften, die die Rechte hätten, wollten so sichern, dass das Material auch geschützt sei. Doch für viele selbstständige Produktionen, Amateurfilme und Fernsehproduktionen würde kein Copyright angemeldet: "Diese Produktionen sind dann auch nicht gesichert."

(uko)