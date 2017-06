Weltraum-Hauptstadt Bremen Vom Schmuddelkind zur Space City

Von Almuth Knigge

Satellit im Weltraum über der Erde. (imago)

Etwa 2.000 Beschäftigte arbeiten in Bremen in Unternehmen, die High-Tech-Produkte für den Weltraum herstellen. Alles nahm 1961 seinen Anfang - in dem Jahr, als Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum flog.

Lange galt Bremen als Armenhaus Deutschlands. Heute ist die alte Hansestadt ein Schwergewicht im Geschäft mit der Schwerelosigkeit. Telefonie, Internet, Fernsehen, Navigationsgeräte, präzise Wettervorhersagen – ohne die wissenschaftlichen Vorstöße in der Raumfahrt wäre unser heutiges Leben fast nicht vorstellbar.

Satelliten und Raketen "made in Bremen"

Ob Galileo-Satelliten oder Ariane-Raketen – sie tragen den Stempel "Made in Bremen". Etwa 2.000 Beschäftigte arbeiten in Unternehmen, die High-Tech-Produkte für den Weltraum herstellen. Damit ist Bremen die Weltraum-Hauptstadt Deutschlands und einer der wichtigsten Raumfahrt-Standorte Europas.