Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. Mai 2017

Weiteres Bild aus Gurlitt-Sammlung zurück an Besitzer Monika Grütters übergibt Pissarro Gemälde an französische Eigentümer Das vom NS Regime geraubte Bild "La Seine, vue du Pont-Neuf, au fond le Louvre" des dänisch-französische Malers Camille Pissarro ist wieder in den Händen der Eigentümerfamilie. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) übergab in Absprache mit dem Kunstmuseum Bern das Werk, das dem in Paris lebenden französischen Unternehmer Max Heilbronn 1942 entzogen worden war. Bereits 2015 war das Gemälde als Raubkunst identifiziert worden. Es gehörte zur Sammlung von Cornelius Gurlitt, der rund 1500 Kunstwerke dem Kunstmuseum Bern vererbt hatte. Rund 400 Bilder der Sammlung sind möglicherweise NS-Raubkunst. Im Februar hatte Grütters bereits eine Zeichnung Adolph von Menzels aus dem Nachlass von Gurlitt an die Nachkommen der ursprünglichen Eigentümerin übergeben.

Neues Förderprogramm für Brandenburger Künstler Kulturministerium in Potsdam unterstützt Kunst-Ateliers mit 100 000 Euro Mit 100 000 Euro will das Land Brandenburg die Arbeit von Künstlern im laufenden und kommenden Jahr unterstützen. Das Geld soll für Atelierbauten und -mieten eingesetzt werden, damit sich Künstler frei von Alltagszwängen leichter auf neue künstlerische Projekte fokussieren können, teilte das Kulturministerium mit. "Kunst und Künstler brauchen Räume, um sich entfalten zu können", sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Bewerben können sich Künstler mit Wohnsitz oder Schaffensschwerpunkt im Land Brandenburg. Die Ateliersmiete wird für ein Jahr in Höhe von bis zu 250 Euro monatlich gewährt. Für den Atelierausbau können bis zu 5000 Euro beantragt werden. Zudem vergibt das Brandenburger Ministerium einen Nachwuchsförderpreis Kunst in Höhe von 6000 Euro sowie Stipendien an Künstler aus den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Musik und Darstellende Kunst.

Streaming-Abos künftig im Ausland nutzbar Europäisches Parlament stimmt für Gesetzesänderung Streaming-Dienste wie Netflix können ab 2018 nicht nur im Heimatland sondern auch im Ausland genutzt werden. Heute billigte das EU-Parlament in Straßburg die dafür nötige Gesetzesänderung, sodass Abos für Filme, Musik oder Videospiele in der gesamten EU ohne zusätzliche Gebühren gestreamt werden dürfen. Die neuen Regeln gelten allerdings nur für vorübergehende Auslandsaufenthalte, beispielsweise während eines Urlaubs oder eines Auslandssemesters. Bisher blockieren Streaming-Dienste den Zugriff häufig, weil ihnen die Rechte fehlen, um die Inhalte auch im Ausland anbieten zu können. Am Urheberrecht wird die neue Verordnung nichts ändern. Die Mitgliedstaaten müssen der Reform formal noch offiziell zustimmen.

Soundgarden-Sänger Chris Cornell ist tot Mitbegründer der Grunge-Bewegung stand noch am Vorabend auf der Bühne Chris Cornell, der Sänger der Band Soundgarden, ist im Alter von 52 Jahren laut seinem Agenten Brian Bumbery unerwartet gestorben. Der Rocksänger und Gitarrist gehörte zu den Mitbegründern der Grunge-Bewegung in der 1990er Jahren. Seine Karriere begann mit der Band Soundgarden, später gründete er mit drei Mitgliedern von Rage Against the Machine die Band Audioslave. 2010 kam es zur Wiedervereinigung von Soundgarden. Noch am Mittwochabend hatte Cornell mit seiner Band Soundgarden ein Konzert in Detroit gegeben. Die Familie werde bei der Suche nach der Todesursache eng mit der Gerichtsmedizin zusammenarbeiten.

Françoise Nyssen ist Kulturministerin in Paris Actes Sud-Verlegerin als politischer Neuling im Kabinett Die angesehene Verlegerin Françoise Nyssen ist Kulturministerin im Kabinett von

Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Die 1951 in der Nähe von Brüssel geborene Nyssen leitet den von ihrem Vater gegründete Actes Sud-Verlag. Der renomierte Verlag versammelt auch viele deutsche Autoren. Ein Schwerpunkt ihres neuen Amtes wird die kulturelle Bildung sein, geplant ist ein Kulturbonus von 500 Euro für jeden 18Jährigen. Außerdem stehen ihrem Ressort 50 Milliarden Euro für den Schutz und die Bewahrung nationalen Kulturguts zur Verfügung.

Karlsmedaille für "Europaerklärer" Rolf-Dieter Krause Langjähriger ARD-Korrespondent wird ausgezeichnet Die Karlsmedaille für europäische Medien wird heute dem Fernsehjournalisten Rolf-Dieter Krause im Aachener Rathaus verliehen. Ausgezeichnet werden seine Verdienste als ehemaliger Leiter des Brüsseler ARD-Studios. Krause sei es in hervorragender Weise gelungen, seinen Zuschauern die komplexen Sachverhalte und Hintergründe der europäischen Politik verständlich zu machen, heißt es in der Preisbegründung. Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 2000 jährlich im Vorfeld der Verleihung des Internationalen Karlspreises vergeben.

Mexiko verspricht besseren Schutz von Journalisten Anfang der Woche waren zwei Journalisten ermordet worden. Nach dem Mord an zwei Journalisten hat die mexikanische Regierung einen besseren Schutz von Medienvertretern angekündigt. Es werde mehr Geld für das Schutzprogramm für Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bereitgestellt, sagte Präsident Enrique Peña Nieto bei einem Treffen mit Gouverneuren. Außerdem solle die Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegen Journalisten mehr Personal bekommen. Am Montag war der renommierte Journalist Javier Valdez erschossen worden. Der Korrespondent der Zeitung "La Jornada" hatte vor allem über Drogenhandel und das organisierte Verbrechen berichtet. Wenige Stunden später wurde ein junger Reporter getötet. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Medienvertreter getötet. Die Verbrechen werden fast nie aufgeklärt.

70. Filmfestival von Cannes gestartet Kontroverse um Netflix überschattet den Auftakt Bei strahlendem Sonnenschein und mit Stars wie Will Smith und Marion Cotillard ist die 70. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. Überschattet wurde das Schaulaufen von Stars wie Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalricarion allerdings von einer Kontroverse um den Streaming-Dienstes Netflix, der erstmals mit zwei Produktionen im Rennen um die Goldene Palme ist. Kritiker monierten, dass Bong Joon Hos "Okja" und Noah Baumbachs "The Meyerowitz Stories" nicht auf Kinoleinwänden zu sehen sein werde, sollten sie gewinnen. Und der Präsident der Jury, Pedro Almodóvar, gab ihnen recht: "Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass nicht nur die Goldene Palme, sondern irgendein anderer Preis an einen Film vergeben wird und dass man diesen Film dann nicht auf einer großen Leinwand sehen kann." Will Smith, der ebenfalls der Jury angehört, machte sich hingegen für den Streaming-Dienst stark. Außer Almodóvar und Smith gehören noch die deutsche Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") sowie die US-amerikanischen Schauspieler Jessica Chastain der Jury an.

Umfrage: Fake News beeinflussen Bundestagswahl Ein Drittel der Befragten war dieser Ansicht Knapp ein Drittel der Deutschen meint, dass gezielte Falschnachrichten, sogenannte Fake News, Einfluss auf den Ausgang der Bundestagswahl haben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die vom Sender ZDFneo in Auftrag gegeben wurde. Dabei waren 30 Prozent aller Teilnehmer dieser Ansicht. Werden diejenigen rausgerechnet, die noch nie von Fake News gehört haben, meinen sogar 36 Prozent, dass solche Falschnachrichten einen starken oder sehr starken Einfluss auf den Ausgang der Wahl vom 24. September hätten, teilte das ZDF mit. Besonders verbreitet seien Fake News in sozialen Medien: So glauben 28 Prozent aller Befragten, dass sie dort häufig und 39 Prozent, dass sie dort sehr häufig zu finden seien. Die klassischen Medien wie Fernsehen und Zeitungen schneiden besser ab: 23 Prozent sagten, Fake News kämen dort häufig vor, 22 sehr häufig.