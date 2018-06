Kulturnachrichten

Freitag, 22. Juni 2018

Weiter Schutz für Mafia-Kritiker Saviano? Italienische Regierung will Personenschutz für Autor Saviano überprüfen Die neue Regierung in Italien stellt den Personenschutz für den Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano ("Gomorrha") in Frage. Innenminister Matteo Salvini, Chef der fremdenfeindlichen Lega, kündigte an, die zuständigen Stellen würden den Schutz auf den Prüfstand stellen. Der Schriftsteller Saviano wurde mit seinem Buch "Gomorrha" über die Mafia in Neapel auch international bekannt und erhielt Todesdrohungen. Er kritisierte aber auch die rechten und fremdenfeindlichen Strömungen in Italien und setzt sich für Migranten ein, die Salvini aus dem Land werfen will. "Statt gegen die Mafia vorzugehen, droht Innenminister Matteo Salvini denen, die von ihr erzählen, sie zum Schweigen zu bringen", erklärte Saviano am Donnerstag auf Twitter und Facebook.

Jüdische Verbände kritisieren Ruhrtriennale-Chefin Grund ist Einladung einer Band, die sich nicht von der BDS-Bewegung distanziert Jüdische Verbände kritisieren Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp für die Wiedereinladung der Band "Young Fathers". Carp hatte die Band vor zwei Wochen ausgeladen, weil sie sich nicht von der israelkritischen BDS-Bewegung distanziert hatte. Gestern hatte die Ruhrtriennale-Intendantin nun erklärt, die Musikgruppe doch wieder einzuladen. Sie lade die "Young Fathers" ein und nicht die BDS-Bewegung. Die Musiker hätten in vielen Interviews glaubhaft gemacht, dass sie Antisemitismus in jeder Form ablehnten. Die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, von Westfalen-Lippe, der Progressiven Jüdischen Gemeinden von NRW und die Synagogen-Gemeinde Köln bedauerten diese Entscheidung. Die diesjährige Ruhrtriennale will unter dem Thema "Zwischenzeit" sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel in den Fokus rücken. Sie findet vom 9. August bis 23. September an 17 Spielorten statt.

Neue Doppelspitze bei der Berlinale Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek folgen auf Dieter Kosslick Die Berlinale wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet. Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick werden der Italiener Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek als geschäftsführende Leiterin. Das gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin in Berlin bekannt. Chatrian ist bislang Chef des Filmfests von Locarno. Die seit den 80er Jahren in Deutschland lebende Rissenbeek ist Geschäftsführerin von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films. Beide erhalten einen über fünf Jahre laufenden Vertrag. Kosslick wird bei der Berlinale vom 7. bis 17. Februar 2019 das letzte Mal als Festivaldirektor auf dem roten Teppich stehen.

Martin Schläpfer wird Direktor des Wiener Staatsballetts Er wird sein Amt zur Saison 2020/2021 antreten Der Chefchoreograph und Künstlerische Direktor des Balletts am Rhein Düsseldorf Duisburg, Martin Schläpfer, ist zum neuen Direktor des Wiener Staatsballetts, der Compagnie der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien, sowie der Wiener Ballettakademie berufen worden. Er wird sein neues Amt zur Saison 2020/2021 mit Beginn der Intendanz von Bogdan Rošèic an der Wiener Staatsoper antreten. Bis dahin wird er seine Arbeit am Rhein fortsetzen.

Filmfest München soll internationaler werden Dafür hat Bayern zusätzliche Gelder zugesagt Mit staatlicher Hilfe soll das Filmfest München zu einem internationalen Medienfestival ausgebaut werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte dafür bis zu drei Millionen Euro zusätzliche Förderung pro Jahr zu. Ziel sei "ein echtes neues Highlight für die deutsche Kulturszene, in München und für ganz Bayern". Zu den geplanten Neuerungen zählen ein neues Festivalzentrum, ein neuer zentraler Wettbewerb, ein Bürgerfest und neue Formate für Begegnungen mit Stars. Das Festival will neue Erzählformen fördern und soll auch zur Bühne für Serien, Animation, Games und Virtual Reality werden. Filmfest-Leiterin Diana Iljine begrüßt die Initiative der bayerischen Staatsregierung. Das Filmfest München ist nach der Berlinale das zweitgrößte Filmfestival in Deutschland.

"Roseanne" bekommt Ablegerserie - ohne Roseanne Grund dafür sind rassistische Tweets der Hauptdarstellerin Nach einem rassistischen Tweet ihrer Hauptdarstellerin geht die beliebte Comedyserie ohne Roseanne Barr (65) und unter anderem Namen weiter.

Der US-Sender ABC bestätigte, dass er an einer Ablegerserie arbeite. Arbeitstitel: "Die Connors". Die zehn Folgen sollen noch in diesem Jahr in den USA ausgestrahlt werden. Roseanne Barr werde finanziell und kreativ nichts mit der neuen Serie zu tun haben, teilt der Sender mit. Die anderen Schauspieler wie John Goodman oder Sara Gilbert seien wieder an Bord. Die beliebte US-Show "Roseanne" um die Arbeiterfamilie Connor wurde zwischen 1988 und 1997 ausgestrahlt und in diesem März neu aufgelegt. Trotz der guten Einschaltquoten wurde sie nach nur wenigen Folgen abgesetzt, weil Barr zuvor bei Twitter eine afro-amerikanische Politikerin rassistisch beleidigt hatte.

US-Publizist Charles Krauthammer ist tot Er war einer der wichtigsten konservativen Publizisten der USA Der US-Publizist Charles Krauthammer ist im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben. Das bestätigte sein Sohn Daniel US-Medien. Krauthammer war einer der profiliertesten und einflussreichsten konservativen Publizisten und Kolumnisten der USA. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, auch mit dem Pulitzer-Preis. Krauthammer veröffentlichte in einer Vielzahl von Medien und war auch im Fernsehen sehr präsent. Er warb für eine streng neokonservative Außenpolitik der USA und rechtfertigte auch die Invasion des Iraks im Jahr 2003. Er hatte sich unter Verweis auf seine tödliche Krankheit am Anfang Juni in einer viel beachteten Notiz von der Öffentlichkeit verabschiedet.