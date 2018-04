Bis heute gibt es keine offizielle Entschuldigung einer deutschen Bundesregierung für den Genozid an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts. Über Entschädigungszahlungen wird auch nicht geredet. Damit Bewegung in diese Debatte kommt, fand in Hamburg nun eine zweitägige Konferenz statt. Mehr

Vier Tage lang zeigen Roma-Künstlerinnen und -Künstler unter dem Motto "Come out now!" Theateraufführungen und Kunstausstellungen am Maxim Gorki Theater in Berlin. Für Mitorganisator Hamze Bytyci geht es dabei auch darum, dass unterschiedliche Menschen zusammenhalten.Mehr