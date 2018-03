Vorwürfe gegen Oscar-Präsidenten

Sonntag, 18. März 2018

Dem Präsidenten der Oscar-Academy, John Bailey, wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das berichtet exklusiv das Branchenblatt "Variety". Danach habe die Academy Untersuchungen zu drei Anschuldigungen eingeleitet. In einem Statement heiß es, die Academy behandle alle Beschwerden vertraulich, um alle Parteien zu schützen. Man werde sich nicht weiter äußern, bis die vollständige Überprüfung abgeschlossen sei. John Bailey, der seit August 2017 Präsident der Institution ist, hat als Kameramann unter anderem in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mitgewirkt. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt regulär vier Jahre.

Gegen "illegale Masseneinwanderung"

Mehrere Autoren fordern in der "Erklärung 2018", "dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird". Zu den Unterzeichnern der im Internet veröffentlichten Erklärung gehört der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp, dessen Kritik an der Flüchtlingspolitik vorige Woche eine Kontroverse ausgelöst hatte. Initiatorin der "Erklärung 2018" ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Zu den Unterzeichnern zählen weitere prominente Autoren wie Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin.