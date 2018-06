Kulturnachrichten

Montag, 4. Juni 2018

"Vorsicht Volksbühne!" In Berlin findet ein Kongress zur Zukunft des Theaters statt Unter dem Motto "Vorsicht Volksbühne!" soll in der Berliner Akademie der Künste über die Zukunft des Theaters diskutiert werden. Am 15. und 16. Juni gebe es einen "Kongress aus gegebenem Anlass", so die Akademie. Dabei wird es nach dem Rücktritt von Chris Dercon auch um "das Theater, die Stadt und das Publikum" gehen. Der von Teilen der Berliner Kulturszene massiv abgelehnte und angefeindete Belgier hatte seinen Intendantenposten im April noch vor Ende seiner ersten Spielzeit wieder aufgegeben. Erwartet werden zu den Diskussionen und Publikumsdebatten unter anderem Bühnenvereins-Präsident Ulrich Khuon, Schauspieler Christian Grashof, Kampnagel-Chefin Amelie Deuflhard, Festspiel-Intendant Thomas Oberender und Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr. Auch das Kollektiv Staub zu Glitzer, das im vergangenen Herbst die Volksbühne knapp einer Woche besetzte, ist eingeladen. Gesprochen werden solle über "Erwartungen und Wünsche an eine Volks-Bühne in der Hauptstadt".

Enwezor nicht länger Direktor im Haus der Kunst Er nannte gesundheitliche Gründe Der künstlerische Leiter im Haus der Kunst in München, Okwui Enwezor, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Sein Vertrag sei zum 1. Juni aufgelöst worden, teilte das Kunstministerium mit. "Es gibt nie den idealen Zeitpunkt für einen Abschied, aber ich trete zu einem Zeitpunkt zurück, an dem das Haus der Kunst eine künstlerische Position der Stärke erreicht hat", sagte der 54-Jährige, der 2002 die documenta 11 in Kassel leitete, 2015 dann die 56. Biennale von Venedig. Enwezor stand seit 2011 an der Spitze des renommierten Münchner Ausstellungshauses, zuletzt gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Bernhard Spies.

Ingeborg-Bachmann-Preis: Neun Deutsche dabei Das Wettlesen im österreichischen Klagenfurt beginnt am 4.Juli Um den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt lesen in diesem Jahr 14 Autoren um die Wette, darunter neun aus Deutschland. Daneben auch Autoren aus Österreich, der Schweiz, der Türkei und der Ukraine. Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur werden am 4. Juli mit einer Rede des türkischstämmigen Autors Feridun Zaimoglu unter dem Motto "Wert der Worte" eröffnet. Die Autoren stellen bis zum Samstag, 7. Juli, ihre eigens für den Wettbewerb geschriebenen Texte vor. Die Preisvergabe erfolgt am 8. Juli. Neben dem Hauptpreis sind der Deutschlandfunk-Preis (12 500 Euro), der Kelag-Preis (10 000 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro) und der BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro) zu gewinnen. 2017 hatte der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz den renommierten Preis gewonnen, der in Erinnerung an die Lyrikerin Ingeborg Bachmann vergeben wird.

Journalistinnenbund ehrt Mercedes Riederer Ehemalige Hörfunkchefin des BR wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet Der Journalistinnenbund zeichnet Mercedes Riederer für ihr Lebenswerk mit der Hedwig-Dohm-Urkunde aus. Riederer leitete als erste Frau von 1994 bis 2002 die Deutsche Journalisten Schule in München. Danach wurde sie Chefredakteurin Hörfunk beim Bayerischen Rundfunk. Im März 2017 ging sie in den Ruhestand. Den Courage-Preis für aktuelle Berichterstattung bekommt die Journalistin Jenni Roth für ihren Text "Eine Stadt sucht einen Mörder" aus dem "Zeit-Magazin", wie der Journalistinnenbund mitteilte. Den Marlies-Hesse-Nachwuchspreis bekommt Barbara Bachmann für ihre Reportage "Sex, Lügen und Youtube" im Magazin "Reportagen #20". Die Auszeichnungen werden am 30. Juni während der Tagung des Journalistinnenbundes in Berlin verliehen. Der Journalistinnenbund ist ein bundesweites Netzwerk für Frauen, der sich für engagierten Qualitätsjournalismus, Menschen- sowie Frauenrechte einsetzt.

Verbände fordern Stop von Hartz-IV-Sanktionen Zehntausende Kinder und Jugendliche seien davon betroffen Das Deutsche Kinderhilfswerk hat ein Ende der Hartz-IV-Sanktionen gegen Familien mit minderjährigen Kindern gefordert. Von den Kürzungen seien jeden Monat zehntausende Kinder und Jugendliche betroffen, was gegen das in der UN-Kinderrechtskonvention normierte Recht auf soziale Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen verstoße. Das Kinderhilfswerk plädierte dafür, dass die Abschaffung der Sanktionen mit einem umfassenden, ressortübergreifenden Aktionsplan zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland einhergeht. Je länger Kinder in Armut aufwüchsen und unter Teilhabe- und Bildungsverlusten leiden, desto weitreichender seien die Langzeitfolgen für ihre Entwicklung und beruflichen Perspektiven, so das Hilfswerk. Anlässlich einer Anhörung im Bundestag zu den Sanktionen plädierte auch der Paritätische Wohlfahrtsverband für deren Abschaffung und kritisierte die Sanktionen als "kaltherzig, wirkungslos und verfassungswidrig".

Barley kritisiert Facebook Bislang wurden zu wenig Konsequenzen nach dem Datenskandal gezogen Bundesjustizministerin Katarina Barley hat das soziale Netzwerk Facebook für sein Verhalten nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica kritisiert. "Wir sehen, dass die Konsequenzen daraus noch nicht genügend gezogen worden sind", sagte die SPD-Politikerin vor einem Treffen der EU-Justizminister in Luxemburg. "Dass jetzt zum Beispiel wieder Gesichtserkennung eingeführt wird, ist nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme." Zudem sei noch immer unklar, inwieweit europäische und deutsche Nutzer von dem Datenleck mit Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern betroffen seien. Der Facebook-Datenskandal war auf Betreiben der deutschen Ministerin auf die Tagesordnung der Justizminister gekommen.

"Rock am Ring" ohne größere Zwischenfälle Weniger Zuschauer als im Vorjahr besuchen das Festival Mit weniger Zuschauern als im Vorjahr aber ohne größere Zwischenfälle ist am Wochenende das „Rock am Ring-Festival über die Bühne gegangen. Rund 70.000 Fans bejubelten die Auftritte von Muse, den Gorillaz und den Foo Fighters – das sind fast 20.000 weniger als 2017. Positiv fiel dagegen das Fazit der Polizei und der Sanitäter aus. Demnach kam es am Nürburgring und beim Zwillingsfestival „Rock im Park" in Nürnberg zu keinen größeren Problemen. Im vergangenen Jahr hatte ein irrtümlicher Terrorverdacht für Aufregung gesorgt, in den Jahren davor gab es schwere Unwetter und mehrere Verletzte.

Bundespräsident warnt vor NS-Verharmlosung Steinmeier geht indirekt auf AfD-Chef ein Bundespräsident Steinmeier hat die bis in die 1960er-Jahre hinein verfolgten Homosexuellen um Vergebung gebeten - "für all das geschehene Leid und Unrecht, und für das lange Schweigen, das darauf folgte." Bei einem Festakt in Berlin zum 10. Jahrestag der Einweihung des zentralen Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen erinnerte Steinmeier daran, dass Schwule und Lesben auch in der Bundesrepublik und der DDR verfolgt worden seien. So seien unter dem Grundgesetz zehntausende Männer nach dem Paragraphen 175 verhaftet, verurteilt und eingesperrt worden. Der SPD-Politiker warnte grundsätzlich davor, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verharmlosen: "Wer heute den einzigartigen Bruch mit der Zivilisation leugnet, kleinredet oder relativiert, der verhöhnt nicht nur die Millionen Opfer, sondern der will ganz bewusst alte Wunden aufreißen und sät neuen Hass." Damit reagierte Steinmeier indirekt auf auf eine relativierende Aussage von Alexander Gauland. Der AfD-Vorsitzende hatte am Wochenende behauptet, Hitler und die Nazis seien „nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte".

Mittelrheintal: Weltkulturerbe-Status ist gefährdet Kritik am geplanten Brückenbau Dem Oberen Mittelrheintal droht - nach Angaben des Tagesspiegel - der Verlust des Status als Unesco-Weltkulturerbe. Das gehe aus dem World Heritage Watch Report 2018 hervor. Kritisiert werde die Überbauung des Loreleyfelsens, der ständig wachsende Bahnlärm und der geplante Bau einer Brücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Stephan Dömpke, der Vorsitzende des Berliner Vereins World Heritage Watch, kritisierte den mangelnden Willen deutscher Politiker, sich an die Verpflichtung zum Erhalt des Mittelrheintals zu halten.

Erstes Mahnmal für Fluchtopfer enthüllt "Ort der Trauer und des Mitgefühls" in Bremen In Bremen ist das bundesweit erste Mahnmal enthüllt worden, das an ertrunkene Flüchtlinge erinnert. Die Gedenkplatte befindet sich an einer frei zugänglichen Stelle auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Bremen-Arsten. Es handelt sich um eine Bronzeskulptur des Bremer Künstlers Klaus Effern. Sie ist wellenförmig und soll Meer und Wüstensand symbolisieren. Die Skulptur trägt die biblische Inschrift "Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen". Gemeindepastor Schulken sagte, das Mahnmal sei ein Ort der Trauer und des Mitgefühls. Es könne die Opfer im öffentlichen Bewusstsein halten und die Verantwortung der Aufnahmeländer hinterfragen. Das Denkmal wurde aus Spenden finanziert. Es entstand neben einem Mahnmal, das an die Opfer der beiden Weltkriege erinnert. "So soll zugleich das traditionelle Totengedenken in eine neue zeitgemäße Dimension hinein geöffnet werden", so Schulken weiter.