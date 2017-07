Vor dem G20-Gipfel in Hamburg "Die Gewinne der Globalisierung müssen besser verteilt werden"

Amrita Narlikar im Gespräch mit Dieter Kassel

Amrita Narlikar, Politologin und Leiterin des GIGA-Instituts (dpa / picture alliance / Christina Sabrowsky)

Die Politologin Amrita Narlikar sieht die Globalisierung als Chance: Insgesamt gesehen gehe es allen Ländern besser. Aber die Unterschiede zwischen den Staaten seien zu groß. Sie fordert bessere internationale Vereinbarungen: Globalisierung müsse "für alle in einer Gesellschaft funktionieren".

"Die Globalisierung bietet immer noch sehr vielen unterschiedlichen Menschen sehr viele Möglichkeiten", so lautet die Einschätzung von Amrita Narlikar. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und Präsidentin des GIGA German Institute of Global and Area Studies.

Narlikar, die an der Vorbereitung des bevorstehenden G20-Gipfels in Hamburg beteiligt war, zeigt jedoch Verständnis für die ablehnende Haltung vieler Menschen zur Globalisierung. Dafür gebe es gewisse Gründe:

"Alle Daten zeigen, dass die Globalisierung allen Ländern insgesamt betrachtet nutzt. Insgesamt gesehen geht es allen Ländern besser. Aber innerhalb der einzelnen Staaten gibt es große Unterschiede. Und die positiven Auswirkungen machen sich nicht immer in allen Ebenen der Gesellschaft bemerkbar."

Zwei Strategien für das Thema Globalisierung

Die Politologin fordert im Deutschlandfunk Kultur zwei Strategien beim Umgang mit dem Thema Globalisierung:



"Als erstes brauchen wir eine ernsthafte und problembewusste Debatte darüber, wie wir sicher stellen können, dass die Gewinne der Globalisierung besser verteilt werden. Das ist etwas, was nicht von oben angeordnet werden kann. Das kann nicht vom G20-Gipfel kommen, von keiner internationalen Organisation. Das muss aus den Ländern selber kommen."



Auf internationaler Ebene sei es unbedingt erforderlich, ein bestimmtes Klima und Umfeld zu schaffen, betonte Narlikar: Man müsse sich darüber einig werden, bestimmte Richtlinien und Gesetze zu verabschieden, die sicher stellten, dass "Globalisierung für alle in einer Gesellschaft funktioniert".

Nachdenken über ein "nachhaltiges Wachstumsmodell"

Akademiker, Fachleute und politische Entscheidungsträger und ein Teil der Medien hätten es versäumt, den Menschen den Nutzen der Globalisierung zu vermitteln, kritisiert Narlikar. Insofern bestehen der zweite wichtige Schritt darin, der Globalisierung ein neues Image zu geben:



"Es geht darum, den Leuten die Dinge zu erklären, wirklich zu kommunizieren, was der Nutzen ist. Und wobei der Einzelne das Nachsehen haben könnte. Mit welchen Verlusten man rechnen müsste, wenn die Globalisierung nicht stattfinden und stattdessen eine De-Globalisierung beginnen würde."

Notwendig sei darüber hinaus ein Nachdenken über ein "nachhaltiges Wachstumsmodell" fordert Narlikar. Dafür erhoffe sie sich entscheidende Impulse vom G20-Gastgeberland:



"Deutschland ist Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung und der grünen Wirtschaft. Ich hoffe also, dass dies eine Reihe wichtiger Ideen (bringt), denen der deutsche Gipfel wirklich auf die Sprünge helfen könnte." (ue)