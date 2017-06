Vor 275 Jahren wurde Georg Friedrich Lichtenberg geboren Knall, Rauch und viele Sudelbücher

Von Matthias Kußmann

Skulptur von Georg Christoph Lichtenberg in Göttingen (imago stock&people)

Hans-Jochen Vogel kommt aus Göttingen, ebenso wie Max Goldt. Aber diese beiden Sterne verblassen hinter Georg Christoph Lichtenberg, dem Universalgenie. Elektrizität und Naturlehre waren seine Felder. Und viele Kalenderredaktionen wäre heute pleite, gäbe es Lichtenberg nicht.

"Wir wohnen in Göttingen in Scheiterhaufen, die mit Türen und Fenstern versehen sind …"

schreibt Georg Christoph Lichtenberg einmal.

"Die ganze Stadt ist in Fachwerkstil gebaut und na­türlich eine enorme – gerade für den ängstli­chen Lich­ten­berg – eine enorme Bedrohung bei einer Brandkatastrophe." Ulrich Joost beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Lichtenberg. Er hat zahlreiche Werke von ihm kom­men­tiert und heraus­gegeben. "Es gibt sehr viele, auch sehr abfällige Bemerkungen auf die Stadt – die ihm sehr ans Herz gewachsen ist und die er auch gar nicht mehr verlassen mochte." Denn in Göttingen entwickelt sich Lichtenberg zu einem wichtigen Physiker und zu einer Haupt­figur der deutschen Frühaufklärung. Gebo­ren wird er am 1. Juli 1742 im hessischen Ober-Ram­stadt, als Sohn eines evangeli­schen Pfarrers, doch er tut sich le­bens­lang schwer mit Religion und Kirche und atta­ckiert sie immer wieder:

"Ich glaube kaum, dass es möglich sein wird zu er­wei­sen, dass wir das Werk eines höchsten Wesens – und nicht vielmehr zum Zeitvertreib von ei­nem sehr unvollkommenen sind zusammengesetzt wor­den."

1763 geht Lichtenberg nach Göttin­gen und studiert Physik, Mathe­matik und Astro­no­mie. Wie andere Aufklärer will er, dass sich Menschen nicht länger von der Kirche vorschreiben lassen, was sie denken und tun. Sie sollen sich mit der eigenen Vernunft aus der "selbst ver­schul­de­ten Un­mün­dig­keit" befrei­en, wie der Philo­soph Kant es nannte. Doch Lichten­berg weiß, dass Vernunft nicht alles ist, dass sie ohne Ge­fühl in ihr Ge­gen­teil umschla­gen kann. Daran er­innert eine Bron­ze­plastik bei der alten Göt­tin­ger Staats- und Uni­versitäts­bibliothek.

"In diesem Akademiehof sitzt seit 1992 Lich­tenberg auf einer Bank, vor sich auf einer Bank ein Buch, aufgeschlagen. Da steht ein Lichtenberg­zitat drin: 'Das viele Lesen hat uns eine gelehrte Barbarei beschert.' Da kann und muss man heute auch drüber nachdenken, und betroffen sein darf man…" sagt Klaus Hübner, Geschäftsführer der Göt­tinger Lichtenberg-Gesellschaft. "Denn das, was uns die Auf­klärung vor über 200 Jah­ren hat bringen sollen, mehr Vernunft – das ist so weiß Gott bis heute ja nicht eingetreten, wenn man an Kata­stro­­phen und Kriege und Missbrauch auch von Wissen­schaft und Literatur denkt."

Sein Leben lang schrieb er Sudelbücher

Der große Geist Lichtenbergs wohnte in einem klei­nen verwachsenen Körper mit einem Buckel: "Er ist nicht, wie das in den alten Lexika immer steht, durch den unglücklichen Fall, verursacht durch eine Amme als Kind, sondern wahrscheinlich durch Ra­chi­­tis bereits im Kindesalter schwer verbuckelt wor­den. Er war am Ende nicht viel größer als 1,44 Meter. Durch diese Rachi­tis, von der er das hatte, war sein Oberkörper so ver­dreht, dass er lebenslang un­ter einer zunehmenden Lungen- und danach einer Herzinsuffizienz gelitten hat: kurzatmig, ein krampf­artiges Asthma, was ihn begleitete."

Vom Studium bis zu seinem Tod macht Lich­tenberg Notizen in Hefte, die so ge­nann­ten "Sudel­bücher". Sie sind sein Hauptwerk: eine Mischung aus Scharf­sicht, Spott, Ironie – auch Selbst­ironie –, Me­lan­cholie und Humanität, wie es sie sonst kaum gibt in der deut­­schen Philosophie. Bejubelt von Schopenhauer, Nietzsche und Tucholsky bis Robert Gernhardt. "Das ist eine Philosophie des Alltags, groß und klein, und es ist noch lange nicht alles ausgeschöpft. Das ist auch der Grund dafür, warum wir ihn heute noch le­sen. Er hinterlässt uns immer noch Lücken zum Nach­­denken, zum Weiter­denken. Die Anregungskraft dieser Bücher ist ex­orbitant", so Joost.

Rund 8000 Notizen sind erhalten: Reflexi­o­nen, Porträts, Satiren, Wort- und Gedan­kenspiele und die Aphorismen, die Lich­ten­berg bis heute be­kannt machen. Er kann kom­plexe Überle­gun­gen zu ein, zwei Sätzen zuspitzen, ebenso ver­ständlich wie an­schau­lich. Manche sind heute geflügelte Wörter:

"Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hinein­guckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen."

"Wie geht es, fragte ein Blinder einen Lahmen; wie Sie sehen, war die Antwort."

"Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst ent­deckte, machte eine böse Entdeckung..."

Doch Lichtenberg war nicht nur Philosoph, sondern auch ein bedeutender Naturwissenschaftler, was heute kaum be­kannt ist. Während des Stu­diums er­kennt ein Pro­fessor sein Talent und lässt ihn an der Stern­warte mit­arbeiten. Sie befindet sich auf einem Turm der Göttinger Stadt­mauer, wird aber später ab­ge­ris­sen. Klaus Hübner steht an der Stelle in der heutigen Turm­straße: "Lichtenberg hat dann schon in jungen Stu­denten­jahren astronomische Beobachtungen hier auf dieser alten Sternwarte durchgeführt. Er hat hier also seine ersten astronomischen Erfahrungen ge­macht und die haben ihm dann ja auch später meh­rere Auf­träge eingebracht. Er hat für den englisch-hannover­schen König Georg den dritten astrono­mi­sche Lan­des­­ver­mes­sun­gen in Hannover, Stade und Osna­brück durchgeführt."

Er erfand das fortlaufende Experiment

1775 wird Lichtenberg ordentlicher Professor an der Göttinger Universität, er liest über Naturlehre und Experi­men­tal­­physik. Er zieht in das Haus des Ver­legers Johann Christian Dieterich in der Gott­mar­straße. Heute trägt es Lich­tenbergs Namen und beherbergt das Künst­­­lerhaus. Der Pro­fes­sor ist be­liebt bei den Stu­den­ten, es knallt und raucht in den Vor­lesungen.

"Das ist seine große hochschuldidaktische Leistung. Lichtenberg hat von Anfang an versucht, seinen Physikunterricht mit 'fortlaufendem Experiment' zu begleiten. Man hat bereits 1790 ungefähr 600 Ex­peri­mente pro Semester bei ihm gezählt", sagt Joost. - Das macht rund fünf Experimente pro Stunde.

"In Colegiis über die Experimentalphysik muss man etwas spielen; der Schläfrige wird dadurch erweckt, und der wachende Vernünftige sieht Spielereien als Gelegenheiten an, die Sache unter einem neuen Gesichtspunkt zu betrachten."

"Wir stehen jetzt im Lichtenberg-Haus im ersten Ober­geschoss im großen Eckzimmer. Hier ist der Raum, wo Lichtenberg seine Vorlesungen gehalten hat, wo sich dann um die 100 Studenten in jedem Semester gedrängt haben, um Lichtenbergs Experi­mental­phy­sik zu lauschen und den Experimenten beizu­woh­nen. Es muss sehr eng und sehr feucht gewesen sein. Lichtenberg hat geschrieben: 'Wenn doch ein Gerät erfunden würde, die Luft zu trock­nen...' In der feuchten Atemluft floss das Kondenswasser im Win­ter schon an den Scheiben herunter. Dann konn­te er seine elektrostatischen Experimente nicht durch­führen."

1777 lernt der Professor ein 12-jähriges Mädchen aus einfachem Haus ken­nen, Maria Dorothea Stechard. Als sie 14 ist, nimmt er sie mit Zustimmung ihrer Mut­ter zu sich – was damals nicht unüblich ist: Mäd­chen gelten nach der Konfir­ma­­tion als "heiratsfähig". Er ver­­­sorgt sie und gibt ihr Unterricht, was ihr Part ist, kann man sich denken. Doch mit der Zeit scheint er sie wirklich geliebt zu haben.

Zwei Jahre später starb sie ihm, und das war wohl der größte persönliche Verlust, den er in seinem Leben gehabt hat, wie man seinen Briefen ent­neh­men kann.

"O du großer Gott! Und dieses himmlische Mädchen ist mir am vierten August 1782 abends mit Sonnen-Untergang ge­storben. Ich hatte die besten Ärzte, alles, alles in der Welt ist getan worden. (…) Es ist mir unmöglich, fort­zufahren…"

Im Jahr, als er das Mädchen kennen lernt, entdeckt er die nach ihm benannten "Lichten­berg-Figuren". Mit ihnen lässt sich die Bipolarität der Elektrizität nach­weisen. Er schlägt vor, positive und negative Ladung mit "+" und "–" zu kennzeichnen, was bis heute so üblich ist. Daran erinnert eine Bron­ze­statue beim Göt­­tinger Rathaus. Lichtenberg steht, realistisch ge­staltet, ohne Podest zwischen den Menschen, die am Rathaus vorbeigehen. In der Hand hat er eine Ku­gel mit den Zeichen "+" und "–", als Hinweis auf seine Ent­­de­ckung.

"Daran erinnert diese Kugel, die blankgeputzt ist, weil viele Göttinger, auch Kinder, hier vorbei­kommen und über diese Skulptur oder die Kugel streichen. Man hört dann oft, 'du musst die noch strei­cheln, das bringt Glück.' Von daher ist Lichten­berg auch den Göttingern als Glücksbringer bekannt."

Da der Physik-Professor Angst vor Gewittern hat, wirkt er an der Entwicklung des Blitzableiters mit, den er denn auch "Furchtableiter" nennt.

...und ein Spezialist in Sachen "Blitzableiter"

"Es geisterte damals immer noch die Vorstel­lung, dass man die Eisenstange gar nicht bis zur Erde führen musste. Lichtenberg war tatsächlich der erste, der dezidiert erklärt hat: Ein Blitzableiter hat nur dann Sinn, wenn er tief in die Erde hineinragt, am besten bis zu einer Wasser füh­renden Schicht; wenn er außerdem, im optimalen Fall, das ganze Gebäude umschließen kann. Damit hat er im Grunde unser heutiges Wissen bereits komplett vorwegge­nom­men", so Joost.

Lichtenberg stirbt am 24. Februar 1799 mit 57 Jahren in Göttin­gen. 500 der damals 700 Studen­ten sollen ihm die letzte Ehre erwiesen ha­ben.

"Wir stehen an Lichtenbergs Grab auf dem Bartholo­mäus-Friedhof an der Weender Landstraße."

Daneben ist seine Frau Margarete begraben, die er nach dem Tod der jungen Maria Dorothea kennen lernte. Mit ihr hatte er acht Kinder.

"Ein Grab ist doch immer die beste Befestigung wider die Stürme des Schicksals"

, schrieb er einmal, doch da hat sich der kluge Mann ge­irrt. 1983 kommt ein Arzt auf die Idee zu schau­en, wel­che Krankheiten Lichtenberg außer der verkrümmten Wirbelsäule hatte. Die Nach­kommen sind einverstan­den.

"Man hat dann diese Grabstätte geöffnet, und Lich­ten­bergs Grab war leer. Man hat dann außerhalb ein Grab gefunden, was man ge­borgen und unter­sucht hat. Dann gab es hinterher Gut­achten, wo es ge­heißen hat: Das wird der Lichtenberg ge­wesen sein", weil das Skelett ebenfalls ein krummes Rück­grat hatte. Doch das war zu Lich­tenbergs Zeit keine Sel­tenheit.

"Es gab dann allerdings auch Gegengut­achten, die gesagt ha­ben: Die Proportionen scheinen aber nicht so ganz zu stimmen, der ist auch zu groß und der Kopf ist zu klein, wenn man das mit einigen Bildern ver­gleicht."

Wo Lichtenbergs so genannte "sterb­­liche Reste" lie­gen, weiß also niemand. Die Familie hatte auf dem Friedhof mehrere Gräber, die heute auf­gelas­sen sind. Man müsste reichlich Erde um­graben, um wei­ter zu suchen. Lichten­berg hätte derlei Bemühungen wohl spöt­tisch betrachtet... Halten wir uns also an sein Denken, das bleibt – und blicken mit ihm in die Zukunft:

"Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll."