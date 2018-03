Von allem ein bisschen, aber nichts richtig Das Tapas-Prinzip

Moderation Martin Böttcher

Kellner servieren Tapas-Häppchen. (dpa / picture-alliance)

Dank Car-Sharing, Kleidertausch oder Spotify können wir heute alles probieren ohne uns endgültig auf etwas festlegen zu müssen. Unser Leben tapas-isiert sich wie die Auswahl im Restaurant, wo man alles probieren kann, aber nichts aufessen muss.

Hier probieren, da probieren – man nimmt sich was man mag, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. "Häppchenkultur" ist abwertend gemeint – und zugleich ein zeitgemäßer Lebensstil. Die Tapas-isierung findet sich nicht nur in der Szenegastronomie, sondern auch beim Carsharing im Verkehr: Statt ein Auto zu besitzen, fährt man das, das gerade in der Nähe steht.

An die Stelle von abgeschlossenen, totalen Entwürfen und Praktiken tritt das Probieren und Sich-nicht-Festlegen. Selbst beim Kleiderkauf, wo Billigketten die Entscheidungen rausschieben oder man sich auf Kleidertauschpartys raussuchen kann, was gefällt.