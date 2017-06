Volker Ludwig, Ex-Intendant des Grips-Theaters Vater des modernen Kindertheaters

Moderation: Katrin Heise

Volker Ludwig, ehemaliger Intendant des Grips-Theaters (Axel Lambrette)

Er ist der Autor des Kult-Musicals "Linie 1", er hat Kinderlieder geschrieben und schließlich hat er das Grips-Theater in Berlin gegründet: Volker Ludwig. Zu seinem 80. Geburtstag gibt der Schriftsteller und Bühnenautor die Theaterleitung ab.

Seine "Linie 1" ist längst eine Legende. Volker Ludwig ist ein begnadeter Theaterautor. Seine über 30 Stücke sind bisher über 1800 mal in 47 Ländern und über 40 Sprachen nachinszeniert und etwa 40 mal vom Fernsehen aufgezeichnet worden. Auch seine Kinderlieder erschienen in mehr als 500 Anthologien, Lieder- und Schulbüchern und auf circa 40 Schallplatten.

Ursprünglich wollte der Gründer des Berliner Grips-Theaters, der als Eckart Hachfeld in Ludwigshafen geboren wurde, Pfarrer werden, aber auf keinen Fall Lehrer. Er studierte schließlich Germanistik und Kunstgeschichte, begann schon mit Anfang 20 Sketche fürs Radio und Kabarett zu schreiben und verfasste gut zehn Jahre später sein erstes Kindertheaterstück "Stokkerlok und Millipilli".

Immer noch als Autor tätig

In seiner Kindheit zog er viel um – Ludwigshafen, Thüringen, Hamburg. Erst als der Dramatiker im Möbelwagen über die Berliner Avus fuhr, fühlte er sich zuhause. "Alles, was ich mit dem Schreiben geschafft habe, kann ich mir nur in Berlin vorstellen."

Heute kurz vor seinem 80. Geburtstag ist Volker Ludwig immer noch als Autor tätig. Zum Schreiben legt er sich abends mit Kugelschreiber und Papier auf die Couch. Seinen Posten als Leiter des Grips-Theaters gibt er nun endgültig ab.

Welche die wichtigste Botschaft an Kinder ist, was ihn mit Hans Rosenthal verbindet und ob ein Leben ohne das Grips-Theater überhaupt möglich ist, darüber spricht Katrin Heise mit Volker Ludwig am auf Deutschlandfunk Kultur.