Kulturnachrichten

Montag, 28. Mai 2018

Virtuelles deutsches Migrationsmuseum Internet-Schau geht mittags in Köln online Ein virtuelles Migrationsmuseum soll die deutsche Einwanderungsgeschichte künftig im Internet und damit von jedem Ort der Welt aus erlebbar machen. Vorstellung und Startschuss sind um 12.00 Uhr in Köln geplant. Menschen, die die Website des Museums ansteuern, können dort - etwa über ein Tablet - virtuell durch animierte Straßenszenerien laufen oder Gebäude betreten, um mehr über die jeweilige Migrationsgeschichte zu erfahren. Hinter dem Projekt steht das "Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland" (DOMiD). Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, mittelfristig auch ein reales Migrationsmuseum in Deutschland aufzubauen.

Rechte stürmen Theateraufführung in Tschechien Oliver Frljics Stück befasst sich mit Faschismus und Islamophobie Anhänger der rechten Szene haben im tschechischen Brünn eine Inszenierung des kroatischen Regisseurs Oliver Frljic gestört. Sie besetzten zu Beginn des kontroversen Stücks "Eure Gewalt, unsere Gewalt" die Bühne, wie die Zeitung "Pravo" berichtete. Auf der Grundlage des Romans "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss befasst sich Frljic mit den Problemen Faschismus und Islamophobie. Die Bilder sind teilweise drastisch. Die Protestierenden gehörten der Bewegung "Anständige Leute" an, die vom tschechischen Innenministerium als extremistisch eingeschätzt wird. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnte die Aufführung fortgesetzt werden. Gegen die Aufführung hatten auch christliche Aktivisten protestiert. Bei den Wiener Festwochen vor zwei Jahren hatte das Stück ebenfalls Diskussionen ausgelöst.

Berlin: "Kippa des Anstoßes" kommt ins Museum Jüdisches Museum will zukünftig schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren Die jüdische Kopfbedeckung, die im Mittelpunkt eines antisemitischen Angriffs Mitte April in Berlin stand, kommt ins Jüdische Museum der Hauptstadt. Sie wird dort unter dem Namen "Die Kippa des Anstoßes" präsentiert. Auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vom 25. April sollen dargestellt werden. Mit einer eigens eingerichteten Vitrine, in der nun als erstes die Kippa ausgestellt wird, will das Museum in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren.

Kafka-Handschrift für 150.000 Euro versteigert Einleitung eines gescheiterten Projekts von Kafka und Max Brod Ein Manuskript von Franz Kafka ist in Hamburg für 150.000 Euro versteigert worden. Es sei die handgeschriebene Einleitung zu einem Romanprojekt von Kafka und dessen Freund Max Brod, erklärte das Auktionshaus Christian Hesse.

Die beiden Autoren wollten 1911 zusammen einen Roman mit dem Titel "Richard und Samuel" schreiben. Darin sollte es um eine gemeinsame Reise der beiden Hauptfiguren gehen, die für die Autoren selbst stehen sollen. Das Projekt sei aber an den unterschiedlichen Arbeitsweisen von Kafka und Brod gescheitert.