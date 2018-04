Verena Bentele Eine Biathletin, die Barrieren einreißen will

Moderation: Katrin Heise

Verena Bentele, die Behindertenbeauftrage der Bundesregierung (imago / epd)

Weltmeisterin und Paralympics-Siegerin: Verena Bentele hat einen Schrank voller Trophäen. Trotz ihrer Behinderung hat sie unzählige Wettbewerbe abolviert und dafür Hürden überwunden. Und das prädestiniert sie für ihren aktuellen Job: Bundesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen.

Zwölffache Goldmedaillengewinnerin bei paralympischen Spielen, Literaturwissenschaftlerin, erste blinde Person auf dem Mount Meru – das sind nur einige Stationen im Leben von Verena Bentele, bevor die heute 36-Jährige im Jahr 2014 die nächste Herausforderung anging.

Vom Kampf für Barrierefreiheit bis zur Grußbotschaft

Seitdem ist die ehemalige Profi-Biathletin die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und die erste, die ebenfalls ein Handicap hat. In ihrem Amt setzt sich die von Geburt an blinde Bentele für eine barrierefreie Öffentlichkeit ein, von Brailleschrift auf Joghurtbechern über Steuerformulare in einfacher Sprache bis hin zu Gebärdendolmetschern in Ämtern oder bei politischen Veranstaltungen.

Aus dem Trainingslager auf Mallorca

Ganz ohne Sport geht es aber auch in einer 60-Stunden-Woche nicht. Gerade kommt Verena Bentele vom Trainingslager auf Mallorca zurück: Im Sommer möchte sie beim längsten Radmarathon Europas die über 500 Kilometer zwischen Oslo und Trondheim in weniger als 20 Stunden schaffen.

Warum Kontrolle gut ist, aber Vertrauen besser und an welchen Stellen sie im Berliner Politikbetrieb Luft nach oben in der Barrierefreiheit sieht, darüber unterhält sich Katrin Heise mit Verena Bentele "Im Gespräch" von Deutschlandfunk Kultur am Donnerstag ab 9.05 Uhr