In den Kellern und Ausstellungsräumen ethnologischer Museen lagern tausende von Objekten aus der Kolonialzeit, ihre Herkunft ist oftmals völlig ungeklärt. Wie sollen Museen mit diesen Kulturgütern umgehen? Das fragen wir den Kulturwissenschaftler Jan Hinrichsen. Mehr

Auch wenn es am Freitag ruhig blieb: Die Krise um den Tempelberg in Jerusalem sei keinewegs vorbei, warnt der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor. Vorerst könne nur eine aus dem Ausland erzwungene Lösung den Konflikt beenden. Mehr