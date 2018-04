Kulturnachrichten

Donnerstag, 19. April 2018

Venedig-Löwe für Architekt Kenneth Frampton Britischer Architekt schrieb Standardwerk für Architekturstudenten Der britische Architekt und Architekturhistoriker Kenneth Frampton bekommt für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der Architektur-Biennale in Venedig. Die Auszeichnung soll ihm am 26. Mai verliehen werden, teilte die Biennale mit. Vor allem wurde Framptons kritische Auseinandersetzung mit der Architekturgeschichte gelobt. Jedem Architekturstudenten sei sein Standardwerk "Die Architektur der Moderne. Eine kritische Baugeschichte" bekannt, erklärte Biennale-Präsident Paolo Baratta. Die Architektur-Schau findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Sie öffnet vom 26. Mai bis zum 25. November und steht unter dem Motto "Freespace".

König ändert Statuten für Literatur-Nobelpreisgremium Sitze von zurückgetretenen Akademie-Mitgliedern sollen neu besetzt werden Im Skandal um die Schwedische Akademie ändert König Carl XVI. Gustaf nun die jahrhundertealten Statuten des Literaturnobelpreis-Gremiums. Regeln zum Austritt aus der Akademie würden ergänzt, teilte das Königshaus mit. Bisher waren die Sitze in der Jury für den Literaturnobelpreis auf Lebenszeit vergeben und ein Rücktritt unmöglich. Obwohl mehrere Mitglieder zuletzt angekündigt hatten, aus Protest gegen den Umgang mit einem Skandal nicht mehr an Sitzungen teilzunehmen, konnten ihre Sitze nicht nachbesetzt werden. Hintergrund ist eine Affäre um Belästigung, Korruption und Verrat von Geheimnissen. Derzeit sei die Zahl der inaktiven Mitglieder so groß, "dass das ernsthaft die Fähigkeiten der Akademie gefährdet,ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen", erklärte das Königshaus. Unter anderem sei der nötige Wiederaufbau der Akademie behindert. Künftig sollten nicht nur die Sitze von zurückgetretenen Mitgliedern neu besetzt werden, sondern auch die von Mitgliedern, die zwei Jahre lang nicht aktiv mitgearbeitet haben.

Rosa Experimentierkasten für Mädchen erhält Goldenen Zaunpfahl Kosmos erhält Negativpreis für Gendermarketing Ein Experimentierkasten, der laut Hersteller Mädchen für Naturwissenschaften begeistern soll, ist mit einem Negativpreis für Gendermarketing ausgezeichnet worden. In dem rosafarbenen Set sind unter anderem Bastelanleitungen für einen drehbaren Kleiderständer und eine Waschmaschine enthalten. Die Publizistin und Linke-Politikerin Anke Domscheit-Berg sowie die Autoren Almut Schnerring und Sascha Verlan ("Die Rosa-Hellblau-Falle") haben dem Hersteller Kosmos in Berlin den Goldenen Zaunpfahl 2018 verliehen. Der Kasten komme unter dem Deckmantel der Gleichstellung daher, stelle aber "mal wieder Schönheit, Konsum und Mode als weibliche (Haupt-)Interessen in den Vordergrund", begründete die Jury ihre Wahl.

"Die Welle" soll 2019 als Serie bei Netflix laufen Vorlage ist der Roman von Morton Rhue Der Streamingdienst Netflix hat eine weitere deutsche Serie in Auftrag gegeben. "Die Welle" solle dort ab dem kommenden Jahr zu sehen sein, teilte Netflix mit. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 und handelt von einem realen Sozialexperiment, mit dem ein US-Lehrer in den 1960er Jahren totalitäre Strukturen erklären wollte. Die Macher des gleichnamigen Films von 2008 werden auch die Serie produzieren. "Die Welle" ist bereits die dritte Serie, die Netflix in Deutschland produzieren lässt.