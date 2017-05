Vater Eine lebenslange Beziehung

Von Oliver Schwesig

Vater und Sohn (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Neben der Mutter ist er die wichtigste Person für vermutlich die meisten Menschen: der Vater. Helfer, Beschützer und Ratgeber. Über die reine Biologie als Erzeuger hinaus ist die "soziale Vaterschaft", wie die Wissenschaft das nennt, der wichtigste Teil dieser Beziehung. Je nachdem wie intensiv dieser Teil ausgefallen ist, wirkt die Vaterschaft im Leben nach.

"Find a girl, settle down", so singt Cat Stevens in einem seiner berühmtesten Songs "Father and son" ("Such Dir ein Mädchen und werde sesshaft"). Bis heute gilt diese Rollenverteilung, irgendwie. Der Vater gibt Ratschläge an den Sohn oder die Tochter weiter. Und von den vielen Menschen, die einem gut gemeinte Ratschläge geben, sind die des Vaters vielleicht auch die, auf die man am ehesten hört.

Soziale Vaterschaft heißt das im Fachjargon. Es sind ja nicht nur die Gene, die verbinden. Erziehung und Ausbildung gehören auch dazu. Wem das gelingt als Vater, der kann auf eine lebenslange, enge Beziehung setzen.

Eine Beziehung, die offenbar sehr wichtig ist. Deshalb ist der Vater immer wieder Thema in Literatur, Film und Musik. Der Vater als Leitfigur, der Vater als (weiser) Ideengeber oder als Respekt einflößende Instanz. Dieser Gedanke hat sich verselbständigt. Übertragen spricht man deshalb nicht selten vom "Vater einer Idee" oder dem "Vater eines Stils". Am Vatertag gehen wie in der Sendung drei Stunden lang dieser Verbindung, diesem Gefühl nach, in Gedanken und Songs.

