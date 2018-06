Kulturnachrichten

Montag, 11. Juni 2018

US-Schauspieler Jackson Odell gestorben Der 20-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden Der US-Schauspieler und Musiker Jackson Odell, unter anderem bekannt durch die TV-Serie "Modern Family", ist nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien im Alter von 20 Jahren gestorben. Sie beriefen sich auf die Gerichtsmedizin des Bezirks Los Angeles. Danach wurde Odell am Freitag leblos in seiner Wohnung in Tarzana im San Fernando Valley aufgefunden. Seine Todesursache sollte erst nach einer Autopsie veröffentlicht werden, Fremdverschulden wurde aber nicht angenommen. Die Familie des Künstlers bestätigte den Todesfall auf seinem Twitter-Account. "Er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebende und talentierte Seele sein", so das Statement.

EU-Kommissarin: Qualitätsjournalismus ist wichtig Marija Gabriel hielt eine Rede zur Eröffnung des Global Media Forums Politiker haben beim Global Media Forum in Bonn die Bedeutung von Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter hervorgehoben. "Nur mit unterschiedlichen Quellen können sich Bürger ihre eigene Meinung bilden", sagte die EU-Kommissarin für Digitalwirtschaft, Marija Gabriel, am ersten Tag der internationalen Medienkonferenz der Deutschen Welle. Journalisten seien deshalb "diejenigen, die unsere Freiheiten wahren". Das diesjährige Thema des Global Media Forum ist "Global inequalities", etwa "weltweite Ungleichheiten". Die Deutsche Welle erwartet dazu 2000 Teilnehmer aus 100 Ländern.

"Kinderspiel des Jahres" gekürt "Funkelschatz" aus rund 160 Spielen ausgewählt "Funkelschatz" ist das "Kinderspiel des Jahres 2018". Das gaben die Veranstalter in Hamburg bekannt. Ein Tochter-Vater-Gespann - die Autoren Lena und Günter Burkhardt - verbinde eine kindgerechte Geschichte, einen klassischen Mechanismus und faszinierendes Material zu einem Spieleabenteuer, das Kinder immer wieder fesselt, urteilte die Jury. Aus rund 160 aktuellen Gesellschaftsspielen für Kinder zwischen drei und acht Jahren hatte eine unabhängige Jury aus Fachjournalisten drei Spiele für den begehrten Preis nominiert: Neben "Funkelschatz" waren noch "Emojito" von Urtis Sulinskas und "Panic Mansion" von Asger Sams Granerud und Daniel Skjold Perdersen nominiert. Der Verein "Spiel des Jahres" verlieh die Auszeichnung zum 18. Mal.

2000 Jahre alte Grabkammer in Israel entdeckt In mehr als zehn Grabnischen wurde vermutlich eine reiche Familie beerdigt Israelische Bauarbeiter haben eine rund 2000 Jahre alte Grabkammer am See Genezareth in Israel entdeckt. Der Eingang der rund zehn Meter unter der Oberfläche liegenden Höhle wurde von einem Bagger in Tiberias freigelegt, bestätigte eine Sprecherin der Israelischen Altertumsbehörde. Die Grabkammer aus der Römerzeit sei schätzungsweise zwei Meter hoch und habe neben einem Eingangsraum und einer zentralen Kammer vermutlich mehr als zehn Grabnischen. In den Nischen wurden die Toten beerdigt. "Die Höhle muss als Grabkomplex für eine Familie gedient haben, die in der Stadt Tiberias oder in einem der angrenzenden Dörfer gelebt hat", sagte Jair Amizur von der Altertumsbehörde. Sie sei "ein fast einzigartiger Fund in diesem Gebiet". Die Arbeiten an dem Kalkstein seien in hoher Qualität ausgeführt worden, die Dekorationen aufwendig, die Inschriften auf Griechisch. Dies alles deute auf eine reiche Familie hin.

Gerda-Henkel-Preis für Politikwissenschaftler Mbembe Mbembe sei einer der anregendsten Denker Afrikas Achille Mbembe, in Südafrika lehrender Politikwissenschaftler aus Kamerun, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Gerda-Henkel-Preis. Die Übergabe soll am 8. Oktober in Düsseldorf stattfinden, wie die Gerda-Henkel-Stiftung mitteilte. Mit Mbembe werde "einer der anregendsten Denker Afrikas" geehrt, hieß es zur Begründung. "Seine ebenso kontroversen wie beunruhigenden Überlegungen zu Afrikas Platz in einer globalen Ordnung entfalten ihre nachhaltige Wirkung auch weit über grundlegende Debatten über den Postkolonialismus hinaus", so die Jury. Mbembes Arbeiten lenkten den Blick auf das "Labor Afrika" jenseits aller Stereotype. Der 60-Jährige lehrt seit 2001 am Wits Institute for Social and Economic Research der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Der Gerda-Henkel-Preis, der zu den wenigen hoch dotierten Preisen auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften gehört, wird seit 2006 alle zwei Jahre verliehen. Er geht an Wissenschaftler, die in den von ihr unterstützten Disziplinen und Förderbereichen herausragende Forschungsleistungen erbracht haben und weitere erwarten lassen.

Robbie Williams eröffnet Fußball-WM in Russland Williams wird von der russischen Opernsängerin Aida Garifullina unterstützt Der britische Popstar Robbie Williams tritt bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft am Donnerstag in Moskau auf. "Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80 000 Fußballfans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume", sagte Williams einer FIFA-Mitteilung zufolge. Der 44-jährige Williams bekommt bei seinem Auftritt Unterstützung von der russischen Opernsängerin Aida Garifullina. Die 30-Jährige war mit Rollen im renommierten Mariinski-Theater in St. Petersburg bekannt geworden und arbeitet derzeit an der Wiener Staatsoper.