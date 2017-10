Kulturnachrichten

Dienstag, 3. Oktober 2017

US-Sänger Tom Petty ist tot Der 66-Jährige stirbt nach Herzstillstand Der US-Musiker Tom Petty ist tot. Der 66-Jährige habe einen Herzstillstand erlitten und sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, erklärte seine Sprecherin. Petty hatte seit den 70er Jahren solo und mit seiner Band "Tom Petty & the Heartbreakers" Welterfolge gefeiert. Songs wie "American Girl", "Free Falin'", "Refugee" oder "I Won't Back Down" wurden zu Hits. Erst vor wenigen Tagen war die Band in Los Angeles aufgetreten, zum Abschluss einer großen Tour, mit der sie ihr 40. Bühnenjubiläum gefeiert hatte. Für November waren zwei Konzerte in New York angekündigt. Petty hat während seiner Laufbahn mehr als 80 Millionen Platten verkauft, bekam unter anderem einen Grammy und gemeinsam mit den "Heartbreakers" einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Er stand mit berühmten Kollegen wie Bob Dylan oder Ringo Starr auf der Bühne.

Pfeiffer-Poensgen lehnt Bundeskulturministerium ab NRW-Kulturministerin lobt Wirken von Monika Grütters Die neue nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hält nichts von Forderungen nach einem Bundeskulturministerium. Die Ansiedlung der Staatsministerin für Kultur im Kanzleramt habe sich "enorm bewährt", sagte die parteilose Politikerin. Mit der "großen Unterstützung" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei das "eine sehr glückliche Konstellation", sagte sie. Dies sei auch dem "energiegeladenen Wirken" von Staatsministerin Monika Grütters (CDU) zu verdanken. Der Deutsche Kulturrat hatte nach der Bundestagswahl gefordert, ein eigenes Bundeskulturministerium einzurichten. Die Kulturpolitik sei im Bund "seit fast 20 Jahren ein Provisorium" und müsse ein größeres Gewicht bekommen, hieß es in der Begründung. Dass ihr Bundesland seit dem Regierungswechsel ein eigenes Kultur- und Wissenschaftsministerium habe, sieht Pfeiffer-Poensgen als Vorteil. Dadurch bekomme die Kultur in Nordrhein Westfalen "eine größere Sichtbarkeit" und mehr Gewicht.

Britischer Künstler lässt Kampfjet vergraben Kunstaktion von Roger Hiorns in Tschechien Der britische Künstler Roger Hiorns lässt in der Nähe von Prag ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-21 vergraben. Die Arbeiten begannen am Sonntag und sollten einige Zeit andauern, sagte eine Sprecherin der Galerie Rudolfinum. Anlass der Aktion ist die Feier zur 100. Ausstellung der Prager Kultureinrichtung, die seit 1994 auf zeitgenössische Kunst spezialisiert ist. Als Ort für sein "Begräbnis" wählte Hiorns das Gelände des europäischen Laser-Forschungszentrums ELI in Dolni Brezany westlich von Prag. Es sei eine Begegnung von Wissenschaft und Kunst, sagte Rudolfinum-Sprecherin Martina Freitagova. Beide Disziplinen versuchten auf ihre Art, Grenzen zu verschieben. Der Abfangjäger MiG-21 aus sowjetischer Entwicklung galt zu seiner Zeit als eines der fortschrittlichsten Kampfflugzeuge. Am Ort des «Flugzeug-Begräbnisses» soll nur ein Strichcode mit einem Internet-Link, an das Kunst-Happening erinnern. Im Sommer 2016 hatte Hiorns bereits in England ein früheres Militärflugzeug vergraben lassen.

Anna Katharina Hahn wird Mainzer Stadtschreiberin Schwäbische Schriftstellerin zieht 2018 ins Gutenberg Museum Die schwäbische Schriftstellerin Anna Katharina Hahn wird die nächste Mainzer Stadtschreiberin 2018. Sie tritt damit die Nachfolge des deutsch-irakischen Lyrikers und Romanautors Abbas Khider an, wie das ZDF mitteilte. Hahn bezieht dann die Stadtschreiberwohnung im Gutenberg Museum direkt am Mainzer Dom und erhält ein Stipendium von 12 500 Euro. Gemeinsam mit dem ZDF wird die Autorin eine Fernsehdokumentation nach freier Themenwahl produzieren. Die 1970 geborene Hahn hat seit dem Jahr 2000 zwei Erzählbände und drei Romane vorgelegt. Zuletzt erschien im vergangenen Jahr der Roman "Das Kleid meiner Mutter".

documenta-Finanzchefin rechtfertigt Millionenverlust Kulenkampff sieht sich durch Bericht der Wirtschaftsprüfer bestätigt Die Geschäftsführerin der documenta gGmbH, Annette Kulenkampff, hat sich erstmals detailliert zum negativen Ergebnis der Kunstausstellung von 5,4 Millionen Euro geäußert. Im Interview mit der der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) sagte sie, "jede documenta hat mit Defiziten gearbeitet und gehofft, dass diese am Ende durch die Besucherzahlen ausgeglichen werden". Bis Mitte Juni sei man sicher gewesen, "dass wir das hinkriegen". Der Bericht der Wirtschaftsprüfer werde bestätigen, dass es nichts geben werde, wo irgendjemand irgendwas nicht korrekt gemacht hätte. Da die Finanzen der documenta permanent überwacht würden, "kann kein Cent rausgehen, ohne dass man weiß wohin" sagte Kulenkampff. Die Mehrkosten seien gestiegen, weil unter anderem die Ausgaben für Sicherheitskonzept, Transport- und Reisekosten höher als geplant waren.