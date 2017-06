Kulturnachrichten

Dienstag, 13. Juni 2017

US-Rapper Diddy ist bestbezahlter Promi der Welt US-Magazin "Forbes" veröffentlicht neue Liste Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist der bestbezahlte Prominente der Welt. Er führt eine Liste mit hundert Namen an, die "Forbes" gestern veröffentlichte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die US-Sängerin Beyoncé und die britische Autorin der "Harry Potter"-Bücher, J.K. Rowling. Diddy verdiente laut dem Magazin im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Dollar, Beyoncé kam auf 105 Millionen Dollar und Rowling auf 95 Millionen Dollar. Die britische Autorin ist damit der bestbezahlte Promi außerhalb der Musikbranche. Der 47-jährige Diddy, der sich früher auch Puff Daddy oder P. Diddy nannte, wurde in den 90 Jahren zu einem der erfolgreichsten Rapmusiker der Welt. Inzwischen veröffentlicht er kaum noch neue Songs, er hat seine Aktivitäten aber unter anderem auf die Mode- und Getränkebranche ausgeweitet. Als erster Deutscher folgt Formel-1-Pilot Sebastian Vettel mit einem Jahreseinkommen von rund 34 Millionen Dollar auf Platz 63.

Börsenverein gibt Friedenspreisträger 2017 bekannt Auszeichnung gehört zu den renommiertesten Kulturpreisen des Landes. Am Mittag gibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Auftakt der Buchtage Berlin den Namens des diesjährigen Preisträgers bekannt. Mit dem Preis werden seit 1950 Schriftsteller, Philosophen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland geehrt. Die mit 25.000 Euro verbundene Auszeichnung geht dem Statut zufolge an Persönlichkeiten, "die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen" haben. Der Preis wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt die Publizistin Carolin Emcke die Auszeichnung.

Start der Hamburger Privattheatertage mit britischem Stück Sechste Ausgabe des Festivals beginnt am Abend Im Altonaer Theater wird Mike Bartletts Stück "King Charles III." von der Bremer Shakespeare Company aufgeführt. Bis zum 24. Juni bewerben sich in neun Hamburger Spielstätten zwölf kleinere Bühnen aus der gesamten Republik um die undotierten Monica-Bleibtreu-Preise. Eine Fachjury hatte ihre Produktionen in den Sparten Zeitgenössisches Drama, Moderner Klassiker und Komödie ausgewählt. Die vom Bund geförderte Leistungsschau endet am 25. Juni mit einer Gala samt Preisverleihung in den Kammerspielen.