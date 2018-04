Kulturnachrichten

Montag, 2. April 2018

US-Produzent und Serienautor Steven Bochco tot Schöpfer von "NYPD Blue" und "Polizeirevier Hill Street" stirbt an Leukämie Der US-Serienproduzent und Autor Steven Bochco ist tot. Der 74-Jährige starb im Kreis seiner Angehörigen, wie sein Assistent mitteilte. Bochco schrieb in den 1980er und frühen 90er Jahren erfolgreiche Fernsehserien wie "NYPD Blue" und "Polizeirevier Hill Street" und gewann zehn mal die Auszeichnung Primetime Emmy Award. Seine Serien galten mitunter als gewagt, vor allem wegen ihrer ungeschönten Darstellungen der Realität. Die Unterhaltungsindustrie habe mit Bochco einen "Visionär" verloren, erklärte Disney-Chef Robert Iger im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Produzent Joss Whedon sagte: "Steven Bochco hat das Fernsehen mehr als einmal verändert. Er ist eine Legende."

Warnstreik am Schauspiel Frankfurt Zwei Vorstellungen abgesagt Wegen eines kurzfristig anberaumten Warnstreiks hat das Schauspiel Frankfurt am Ostermontag zwei Vorstellungen abgesagt. Das "Das siebte Kreuz" von Anna Seghers im Großen Haus und Woody Allens "Husbands and Wives" in den Kammerspielen wurden vom Spielplan ersatzlos gestrichen. Den Betroffenen wurde auf der Website der Bühnen eine Entschädigung oder Umtausch angeboten. Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Städtischen Bühnen in der Technik sowie unter anderem auch an der Kasse zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit soll den Forderungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst Nachdruck verliehen werden.

Naomi Campbell fordert "Vogue Afrika" Campell nimmt zur Zeit an der "Arise Fashion Week" in Lagos teil Model Naomi Campell fordert in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters das Modemagazin "Vogue" auf, eine afrikanische Ausgabe des Blattes herauszubringen. Campell hält sich momentan in der nigerianischen Handelsstadt Lagos auf, um an der "Arise Fashion Week" teilzunehmen. "Es sollte eine "Vogue Afrika" geben", sagte sie, "es gab eine arabische Ausgabe, die afrikanische wäre der nächste Schritt." Herausgeber Condé Nast International hat bisher nicht auf die Forderung reagiert.

Unesco: Kreuzfahrtschiffe gefährden Weltkulturerbe Weltkulturorganisation warnt vor Umweltverschmutzung und "Übertourismus" Die Weltkulturorganisation Unesco warnt vor den negativen Folgen durch Kreuzfahrt-Tourismus auf Weltkulturerbestätten. "Es gibt Probleme mit der Umweltverschmutzung durch die Schiffe, und mit Übertourismus", sagte Mechtild Rössler, Unesco-Direktorin für Kulturerbe, der "Wirtschaftswoche". Die Branche investiere nicht genug in den Schutz des Weltkulturerbes: "Sie gefährdet die Orte, mit denen sie ihr Geld verdient." Besonders in Venedig gilt die Situation als kritisch. "Dort können die Wellen der großen Schiffe Erosionen an den Gebäuden verursachen", sagte Rössler. Die Unesco diskutiere bereits darüber, die Stadt auf die schwarze Liste der gefährdeten Weltkulturerbestätten zu setzen. Aber auch kleinere Städte wie das estnische Tallinn oder das kroatische Dubrovnik leiden demnach unter dem Ansturm von Kreuzfahrttouristen. "Diese historischen Städte können nicht so viele Touristen gleichzeitig aufnehmen", sagte die Unesco-Direktorin. Die Kreuzfahrtbranche müsse mehr in nachhaltigen Tourismus investieren.

Kim Jong Un guckt K-Pop Nordkoreanischer Machthaber zeigte sich "tief bewegt" Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich nach Berichten der nordkoreanischen Staatsmedien vom ersten Auftritt südkoreanischer Popmusiker in Pjöngjang seit 13 Jahren "tief bewegt" gezeigt. Das Konzert im Großen Theater im Osten Pjöngjangs habe sein Verständnis der Populär-Kunst auf südlicher Seite vertieft, wurde der Diktator zitiert. Nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap soll Kim der erste der drei bisherigen nordkoreanischen Machthaber aus der Herrscher-Dynastie der Kims gewesen sein, der einem Konzert südkoreanischer Musiker beigewohnt hat. Das Konzert kam als Folge der Annäherung beider Länder seit Anfang des Jahres zustande. Die südkoreanische Delegation umfasst neben in Südkorea gefeierten Popstars (K-Pop) auch Regierungsvertreter und ein Taekwondo-Showteam.

Erste Roma-Biennale in Berlin Theater, Konzerte, Performances und Ausstellungen rund um den Welt-Roma-Tag Am Maxim Gorki Theater in Berlin startet am 7. April die erste Roma-Biennale. Das viertägige Festival unter dem Motto "Come out now!" präsentiert Theater, Konzerte, Performances und die Ausstellung "Gypsyland", die das Werk des Künstlers Damian Le Bas zeigt. Gorki-Regisseurin Yael Ronen bringt das Stück "Roma Armee" auf die Bühne. Nach Angaben des Theaters ist es die erste Biennale, die von Roma-Künstlern und -Künstlerinnen aus Europa selbst organisiert wird. Sie findet zum Welt-Roma-Tag am 8. April statt, an dem auch eine "Romaday-Parade" durch die Stadt zieht.