Kulturnachrichten

Dienstag, 7. November 2017

US-Künstler P. Diddy gibt sich neuen Namen Nach Diddy, Sean John oder Puff Daddy heißt er jetzt LOVE Der US-Rapper Sean John Combs hat sich an seinem Geburtstag ein neues Pseudonym gegeben: "Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love", twitterte er am Wochenende. Es ist nicht das erste Mal, dass Combs sich einen neuen Namen gibt, so war er schon unter Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy oder Swag bekannt. "Ich weiß, es ist riskant, weil es einigen Leuten kitschig vorkommen könnte", sagte Combs hinterher darüber. Er sei jedoch nicht mehr der, der er vorher gewesen sei und werde auf all diese Namen nicht mehr reagieren. Combs arbeitet nicht nur als Rapper, sondern auch als Produzent, Schauspieler und Modedesigner - und hieß auch am Wochenbeginn weiterhin "Sean Diddy Combs" auf Twitter.

Eric Vuillard erhält Prix Goncourt Wichtigste literarische Auszeichnung Frankreichs Den diesjährigen Prix Goncourt erhält der französische Autor Eric Vuillard für seinen Roman "L'Ordre du jour", zu Deutsch: "Tagesbefehl". Das Buch beginnt mit dem Geheimtreffen Adolf Hitlers mit den Industriekapitänen Deutschlands am 20. Februar 1933 und springt dann ins Jahr 1938, als der Anschluss Österreichs kurz bevorsteht. Eric Vuillard ist bekannt für seine Methode, Geschichte in kurzen Momenten einzufangen und neu zu erzählen. Bereits auf Deutsch sind von ihm die Bücher "Traurigkeit der Erde. Eine Geschichte von Buffalo Bill Cody" und "Kongo" erschienen. Seit 1903 wird der Gewinner des Prix Goncourt bei einem Essen im Restaurant "Le Drouant" in der Nähe der Pariser Oper verkündet. Der Preis ist zwar nur mit symbolischen zehn Euro dotiert, gilt aber als die prestigeträchtigste Auszeichnung im französischen Literaturbetrieb. Das Buch des Gewinners wird in der Regel zum Bestseller.

Pläne für neues Opernhaus in Istanbul vorgestellt Zukunft des Hauses am Taksim-Platz seit langem umstritten Nach einer jahrelangen Kontroverse um die Zukunft des Opernhauses am Istanbuler Taksim-Platz hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Pläne für einen Neubau vorgestellt, der Anfang 2019 eröffnet werden soll. Er wird an der Stelle des alten Opernhauses, des Atatürk-Kulturzentrums (AKM), entstehen, das seit 2008 leer steht. Errichtet wird er von Murat Tabanioglu, dem Sohn des AKM-Architekten Hayati Tabanioglu. Das AKM war nach jahrzehntelanger Bauzeit 1969 eröffnet worden, doch ein Jahr später ausgebrannt. Erst 1978 nahm es den Betrieb wieder auf, bevor es 2008 zur Renovierung geschlossen wurde. Das Gebäude befindet sich direkt neben dem Gezi-Park, der im Sommer 2013 das Zentrum landesweiter Proteste war, nachdem Erdogan angekündigt hatte, den kleinen Park zu bebauen. Säkulare Oppositionelle verdächtigen die islamisch-konservative Regierung Erdogans seit Jahren, das Opernhaus beseitigen zu wollen. "Das neue AKM wird jenen am meisten nutzen, dies es seit Jahren sabotiert haben", sagte der Präsident. Er äußerte die Hoffnung, dass das moderne Opernhaus den Taksim-Platz beleben werde, und kündigte an, dass der Platz vollständig zur Fußgängerzone werde.

Sprengel Museum ist "Museum des Jahres" Hervorragende Bestände und kluge Ankaufspolitik Das Sprengel Museum in Hannover ist für Kunstkritiker in

Deutschland das "Museum des Jahres 2017". So konsequent wie kaum ein

anderes deutsches Museum widme sich das Museum der zeitgenössischen Kunst, teilte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA mit. Das Sprengel Museum verfüge über "hervorragende Bestände" der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, die durch eine kluge Ankaufspolitik und weitere Schenkungen ständig wachse. Besonders erwähnenswert fanden die Kritiker die Gründung des nach ihren Angaben ersten Foto-Blogs im deutschsprachigen Raum, der eine Plattform biete, "um unter dem Horizont der Kunst über Fotografie zu diskutieren". Zur "Ausstellung des Jahres 2017" wählten die Kritiker die Schau "Surreale Sachlichkeit. Werke der 1920er- und 1930er-Jahre aus der Nationalgalerie Berlin" in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin. Als "Besondere Ausstellung 2017" würdigte der Verband "Otto Freundlich - Kosmischer Kommunismus" im Museum Ludwig in Köln.