Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Juni 2018

US-Historiker Ira Berlin mit 77 Jahren gestorben Der auf Sklaverei in den Vereinigten Staaten spezialisierte Historiker ist tot Das bestätigte die University of Maryland, an der der 77-Jährige Geschichte lehrte.

Der preisgekrönte und einflussreiche Berlin schrieb Bücher wie "Generations of Captivity" und "Slaves Without Masters". Für sein Werk "Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America" erhielt er den unter US-Historikern renommierten Bancroft Prize. Für die literarische Grundlage des Films "12 Years a Slave" schrieb Berlin die Einführung. Mit seiner Forschungsarbeit half Berlin, die Schrecken sowie die Vielschichtigkeit der Sklaverei in den USA und in der Kolonialzeit zutage zu bringen. In einem Interview mit der Plattform "History News Network" 2004 bezeichnete er Sklaverei als wesentlichen Teil der amerikanischen Geschichte. "Es ist kein sehr fröhliches oder freundliches Thema. Es ist nichts, über das man hinwegkommt", sagte Berlin damals. "Man kommt nicht über Geschichte hinweg, man muss mit ihr zurechtkommen."

Ziggy Marley will das Leben seines Vaters verfilmen Bob Marley war 1981 an Krebs gestorben Das Leben der Reggae-Legende Bob Marley könnte als Spielfilm auf die Leinwand kommen. Ziggy Marley (49), der älteste Sohn des 1981 gestorbenen Musikers, und das Hollywood-Studio Paramount Pictures hätten mit der Entwicklung eines Biopics begonnen, berichteten Branchenblätter. Es sei aber noch kein Regisseur oder Autor mit dem Projekt beauftragt worden. Der britische Regisseur Kevin Macdonald hatte das kurze Leben des charismatischen Sängers aus Jamaika ("No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff") 2012 in der Dokumentation "Marley" nachgezeichnet. Die Reggae-Ikone war am 11. Mai 1981 mit 36 Jahren an Krebs gestorben.

Kleinkunstpreis Prix Pantheon in Bonn verliehen Publikumspreis geht an Johannes Schröder Die Gewinner des Kleinkunstpreises Prix Pantheon stehen fest: Den Publikumspreis gewann der Berliner Johannes Schröder, der als Herr Schröder seine eigene Vergangenheit als Gymnasiallehrer auf die Bühne bringt. Der Preis der Jury ging an die 26-jährige Heinsbergerin Thanee, die ihr Outing vor ihrer Mutter zum Thema macht. Hugo Egon Balder wurde Preisträger in der Sparte „Reif & Bekloppt“. Fünf Finalisten hatten gestern Abend im Pantheon-Theater Bonn um den Prix Pantheon gekämpft, der einer der wichtigsten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum ist. Der WDR strahlt die Veranstaltung am 8.6. im Fernsehen aus.

Popkulturfestival: Zusammenarbeit mit Israel bleibt Künstler sagen Auftritte ab Das Berliner Popkulturfestival verteidigt sich gegen Boykottaufrufe wegen der Zusammenarbeit mit Israel. Die Künstler John Maus, Richard Dawson, Gwenno und die Band Shopping haben ihre Auftritte beim diesjährigen Festival abgesagt. Sie folgen damit Boykottaufrufen der israelkritischen BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Auch 2017 waren Auftritte gecancelt worden. Festivalleiterin Katja Lucker wies im Deutschlandfunkkultur Kritik zurück, die sich an der israelischen Unterstützung des Festivals entzündet. "Wir haben eine klare Haltung und die bedeutet: wir arbeiten schon immer und wir werden das immer tun mit unterschiedlichen Ländern dieser Welt gemeinsam. Wir haben immer gesagt: wir wollen den Dialog auf dem Festival." Dem Boykottaufruf der BDS-Bewegung zu folgen, bedeute laut Lucker, ein ganzes Land zu boykottieren und die Existenz Israels abzulehnen. Die Israelische Botschaft unterstützt das Festival mit Reisekostenzuschüssen von 1200 Euro und ist deshalb mit Logo auf der Webseite des Festivals zu sehen. Das Popkulturfestival findet vom 15.- 17.August statt.

Goethe-Institut will Frauen in arabischer Welt fördern Interesse an freiheitlicher Gesellschaft verstärken Das Goethe-Institut widmet sich in den kommenden Monaten verstärkt der Situation von Frauen in der arabischen Welt. Auf Konferenzen und Kunstfestivals in Brüssel, Kairo, Tunis und Beirut wird es um den Zugang von Frauen zu Bildung und gesellschaftlichen Schlüsselpositionen gehen, teilte das Institut mit. Dabei solle auch das gängige Bild arabischer Frauen hinterfragt und die Zusammenarbeit verschiedener Initiativen unterstützt werden. In Europa würde oft übersehen, dass sich etwa in Ägypten, Tunesien oder dem Libanon Frauen zunehmend mit Feminismus und Rollenbildern beschäftigten, sagte der Instituts-Präsident Klaus-Dieter Lehmann. Deutschland müsse das Interesse an einer freiheitlichen Gesellschaft offensiv vertreten. Dafür wünsche er sich politische Unterstützung und die nötigen Ressourcen, sagte Lehmann. Das Goethe-Institut hat 159 Niederlassungen in 98 Ländern. Zu seinen Aufgaben gehören die kulturelle Zusammenarbeit sowie die Vermittlung der deutschen Sprache und eines aktuellen Deutschlandbildes. Durch Kooperationen an weiteren Orten hat das Institut insgesamt mehr als tausend Anlaufstellen.