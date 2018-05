US-Forschung Neue Ideen bei der Pille für den Mann

Reinhard Spiegelhauer im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Die richtige Verhütung ist für Paare ein Dauerthema, aber die Pille für den Mann wird noch Jahre brauchen (imago/emil umdorf)

In den USA erzielen Forscher neue Erkenntnisse bei der Entwicklung einer Pille für den Mann. Aber das Verhütungsmittel lässt weiter auf sich warten, denn die großen Pharmafirmen verdienen gutes Geld mit der Pille für die Frau und sind deshalb wenig engagiert.

Trotz langer Forschung über Jahrzehnte gibt es bisher noch keine marktreife Pille für den Mann. Aber mehrere Forschergruppen von der US-Westküste melden Erfolge bei der Entwicklung eines solchen neuen Verhütungsmittels. "Wenn wir den Wissenschaftlern glauben, dann sind die ziemlich weit", sagte unser US-Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer, im Deutschlandfunk Kultur. Spiegelhauer hat such die bisherigen Forschungsergebnisse einmal genauer angesehen. Allerdings werde es noch dauern.

Pharmafirmen halten sich zurück

Bisher sei es vor allem die Grundlagenforschung, die sich mit der Pille für den Mann beschäftige. "Aber die großen Pharmakonzerne, die sind nicht besonders daran interessiert, in die Verhütung für den Mann zu investieren", sagte Spiegelhauer. Die Pille für die Frau sei sehr etabliert, sicher und preiswert. "Warum also Geld in etwas Neues stecken, wenn man mit dem Vorhandenen gutes Geld verdient." Das sei so ähnlich wir mit manchen Impfstoffen oder Medikamenten gegen seltene Krankheiten.