Ursendung | Sitten und Geschäfte in Paris Cousine Lisbeth (2/2)

Von Cécile Wajsbrot nach Honoré de Balzac

Katja Sieder bei den Aufnahmen zu "Cousine Lisbeth" (Deutschlandradio - René Fietzek)

Madame Marneffe, uneheliches hübsches Kind eines Maréchal, Frau eines Angestellten im Kriegsministerium, baut sich mit Cousine Lisbeths Hilfe einen florierenden Salon mit Aussicht auf gute Renten auf.

Von drei Männern erwartet sie dasselbe Kind - ein Detail, das die Ehe von Hortense mit dem polnischen Grafen und Künstler Steinbock zerstört und den Baron Hulot endgültig ruiniert. Die Familie verarmt, der Baron verschwindet. Cousine Lisbeth, scheinbar an der Seite der Familie, übt in aller Stille Rache für eine große Kränkung.

Übersetzung: Nathalie Mälzer und Paul Zech

Regie: Christiane Ohaus

Mit: Gerd Wameling, Astrid Meyerfeldt, Imogen Kogge, Gustav Peter Wöhler, Felix von Manteuffel, Leonie Rainer, Katja Sieder, Patrick Güldenberg, Lisa Hrdina, Martin Engler, Tonio Arango, Martin Seifert, Marguerite Gateau, Friedhelm Ptok

Komposition: Michael Riessler



Solist: Jean Louis Matinier

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandradio Kultur/RB 2017

Länge: 69'09



(Ursendung)

Produktionsfotos

Cécile Wajsbrot, geboren 1954 in Paris, schrieb Romane, Essays, Hörspiele, übersetzt aus dem Englischen, Mittlerin zwischen Frankreich und Deutschland, lebt in Paris und Berlin. In diesen Stoff fließt ihre leidenschaftliche Balzaclektüre ein.