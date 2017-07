Unterwasserarchäologe Florian Huber Faszination Meerestiefe

Moderation: Ulrike Timm

Der Unterwasserarchäologe Florian Huber erforscht die Meerestiefen nach Überbleibseln der menschlichen Frühgeschichte (Florian Huber)

Früher tauchte er im Gebirgsbach nach Versteinerungen, heute erkundet der Unterwasserarchäologe Florian Huber die Weltmeere nach Zeugnissen unserer Urahnen.

Florian Huber ist fasziniert von der Tiefe: Ob Brunnen, Wasserspeicher, Seen oder Meere - der Unterwasserarchäologe taucht ein und ergründet Welten, die sich unter der Wasseroberfläche verbergen.

Seine ersten Schritte auf diesem Gebiet machte er schon im Garten seiner Eltern, wo er in einem Gebirgsbach nach Versteinerungen forschte. Bei einem seiner spektakulärsten Forschungstauchgänge auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán fand der bayerische Ur- und Frühhistoriker 12.000 Jahre Skelette, die ältesten Zeugnisse menschlichen Lebens auf dem gesamten amerikanischen Kontinent.

Der Unterwasserarchäologe Florian Huber bei der Arbeit (Uli Kunz)

