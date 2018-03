Unsere Satire-Sendung "KulturSchock" Aufnahmestopp für Schokohasen

C. Korneli, S. Passmann, J. Nichelmann, C. Sterz, K. Knauer, A. Zantow

Osterhasen aus Schokolade haben eine schlechte Ökobilanz. (imago stock&people, 70169963 , imageBROKER/GeorgxStelzner )

Das wird man doch wohl noch sagen dürfen: Hätten wir vor Schokohasen anderer Hautfarbe Angst, würde es unseren Zähnen besser gehen. Aber noch hat keine deutsche Stadt einen Aufnahmestopp für braune Hasen angemeldet. Dabei haben alle ausländische Wurzeln!

Der KulturSchock feiert ein Comeback: Dank der Rückkehr des Nationalismus ersparen wir uns nicht nur Flugreisen, sondern auch Fremdsprachen und Gastfreundlichkeit. Künftig heißt es deshalb verpflichtend: "Urlaub in Deutschland only". Diese Botschaft hat Caro Korneli auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin unter die Weltbevölkerung gebracht. Ob sie Gleichgesinnte gefunden hat? Hören Sie rein.

Servicetipp: Wie nutze ich dieses Internet richtig?

Sophie Passmann kennt sich aus. Das gilt nicht nur für Instagramm, Twitter und Facebook, sondern auch für Anstand, Fakten und Datenschutz. Viele Substantive in einem Satz, die miteinander vereinbar sind, wenn Sie ihrem Internetknigge folgen.

Moderatorin Sophie Passmann. (Tino Hartmann / imago stock&people)

Prägen Sie sich die sieben Lektionen gut ein, dann kommt es zu keinen Missverständnissen mehr im Umgang mit dem Internet. Sie wissen schon: Einmal Facebook falsch bedient und schon ist Donald Trump US-Präsident.

Abgeordneter Saathoff performed Jugend-Platt

Johann Saathoff (SPD) ist Bundestagsabgeordneter aus Ostfriesland. Mit seiner Rede auf Plattdeutsch machte er nicht nur im Plenum auf sich aufmerksam.

Auch wir lernen jetzt fleißig Platt-Vokabeln, um zu verstehen, wie AfD-Anträge zur Lachnummer werden. Da Saathoff auch Pate der Aktion "Jugend & Parlament" ist, bei der sich 17- bis 20-Jährige für einen mehrtätigen Bundestagsbesuch bewerben können, wollten wir von ihm hören, ob er auch Jugend-Platt kann, um den Nachwuchs zu überzeugen. Yolo!

Die Abgehängten der Gesellschaft: HSV-Fans

Wer als HSV-Fan seit 1963 eine Konstante im Leben hatte: Mein Verein spielt in der Bundesliga, was in der Welt sonst so passiert, egal! Für den bricht jetzt eine Welt zusammen. Der Bundesliga-Dino muss wohl in den Untergrund: Liga 2. Sich da als Verlierer der Gesselschaft zu fühen, ist verständlich, wir reden mit so einem Abgehängten und fragen Praktikant Knauer, ob die Politik einschreiten muss.

Das Hamburge Maskottchen Dino Hermann scheint traurig zu sein. Seine Lebensleistung ist iin Gefahr. (Revierfoto/dpa)