Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. August 2017

Uni Hannover untersucht eigene NS-Vergangenheit Untersucht werden sollen Funktionsträger wie Rektoren, Kanzler und Dekane Die Leibniz Universität Hannover untersucht mögliche NS-Belastungen von Mitgliedern und Angehörigen für die Zeit nach 1945. Dazu nimmt sie den Zeitraum vom Kriegsende bis 1971 in den Fokus, wie die Hochschule am Mittwoch in Hannover mitteilte. Mit der Studie wurde nach den Angaben der Historiker Michael Jung beauftragt. Ergebnisse würden voraussichtlich bis Ende 2019 vorliegen. Von 2012 an hatte die Leibniz Universität bereits die NS-Geschichte ihrer Vorgängerinstitution untersucht. Unrechtsmaßnahmen zwischen 1933 und 1945 an der damaligen Technischen Hochschule Hannover wurden aufgearbeitet und dokumentiert. Die Ergebnisse liegen seit vergangenem Jahr auch in Buchform vor.

Glanzvoller Auftakt des 70. Filmfestivals in Locarno Rund 8.000 Zuschauer strömen zur Gala am Lago Maggiore Im schweizerischen Locarno ist das 70. Internationale Filmfestival eröffnet worden. Zum Auftakt der Jubiläumsausgabe wurde die Mutter-Tochter-Saga "Morgen und alle anderen Tage" der Französin Noémie Lvovsky gezeigt. Etwa 8.000 Zuschauer kamen zur Gala unter freiem Himmel auf der Piazza Grande - unter ihnen Stars wie Nastassja Kinski und die Österreicherin Birigt Minichmair, die auch der Jury angehört. Im Wettbewerb um den „Goldenen Leoparden" werden bis zum 12. August 18 Filme zu sehen sein, darunter der deutsche Beitrag "Freiheit" in der Regie von Jan Speckenbach. Er und seine Hauptdarstellerin Johanna Wokalek werden den Film persönlich am Lago Maggiore vorstellen. Zwei weitere deutsche Spielfilme haben Chancen, den begehrten Publikumspreis zu gewinnen: "Iceman" mit Jürgen Vogel in der Regie von Felix Randau und "Drei Zinnen" von Jan Zabeil mit Alexander Fehling. Die beiden deutschen Produktionen müssen sich unter anderem gegen den US-Action-Film "Atomic Blonde" mit Charlize Theron und die französische Psycho-Studie "Lola Pater" mit Fanny Ardant behaupten.

"Spaghettimonster-Kirche" ist keine Religionsgemeinschaft Oberlandesgericht spricht Satire-Verein Rechte als Religionsgemeinschaft ab Sie nennen sich "Pastafaris" persiflieren mit ihrem Verein die Existenz sämtlicher Götter und Religionen. Rechte wie eine Religionsgemeinschaft hat die "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters"aber nicht. Das befand heute das Oberlandesgericht Brandenburg. Daher dürfe das Land Brandenburg dem Verein auch untersagen, an den Ortseingängen der Stadt Templin mit Hinweisschildern für seine wöchentlichen "Nudelmessen" zu werben, entschied das Oberlandesgericht. Die Richter erklärten, den "Pastafaris" genannten Mitgliedern fehle es an einer gemeinsamen Weltanschauung. Vielmehr imitiere der Verein als Mittel der Satire Texte und Symbole der christlichen Religion, wie zum Beispiel das "Monsterunser" zeige. Nach dem Inhalt der Satzung fehle zudem der für Religionsgemeinschaften charakteristische Gottesbezug. Die "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters" wurde 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson begründeten.

Parzinger wertet Kulturgutschutzgesetz als Erfolg Erstmals gilt Einfuhrverbot für Antiken ohne offizielle Ausfuhrgenehmigung Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sieht die vor einem Jahr verabschiedete Novelle des Kulturgutschutzgesetzes als Erfolg. Strafrechtliche Konsequenzen für illegalen Handel mit Kulturgütern seien ein "wichtiger Meilenstein für den Kulturgutschutz", erklärte Parzinger in Berlin. Der illegale Handel sei ein weltweites Problem. Der Direktor des Vorderasiatischen Museums in Berlin, Markus Hilgert, sagte, in Deutschland würden derzeit verstärkt archäologische Objekte aus dem östlichen Mittelmeerraum zum Kauf angeboten. Darunter seien viele aus dem Irak und Syrien. Für die "große Mehrheit" dieser Objekte gebe es kaum aussagekräftige Angaben zur Herkunft. Wichtig sei daher die systematische Dokumentation des Handels mit Kulturgütern: Nur so seien Erkenntnisse über illegale Aktivitäten für die Terrorismusfinanzierung zu gewinnen.

Münchner Viktualienmarkt wird immaterielles Kulturerbe Historischer Platz im Münchner Zentrum pflegt einzigartige Markttradition Am Freitag wird der Münchner Viktualienmarkt offiziell ins Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) wird auf dem Markt eine repräsentative Messingtafel anlässlich der Eröffnung des Brunnenfestes enthüllen. Die Tradition des Viktualienmarkts stellt eine besondere Form des Handelsbrauchs dar. Seit 1807 hat sich auf dem heutigen Areal inmitten der Altstadt um die Heilig-Geist-Kirche eine eigene Marktkultur entwickelt, die für viele Münchner zum Alltag gehört. König Max I. Joseph hatte, nachdem der Marienplatz als Handelsort für Getreide und andere Agrarerzeugnisse zu klein geworden war, das Gebiet neben dem Heilig-Geist-Spital für den Markt erweitern lassen. Das Angebot der heutigen Marktstände reicht von Fisch, Geflügel- und Wildbret, Käse, Wein, Brot, Obst, Gemüse und exotischen Früchten bis hin zu Blumen.