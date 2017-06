Kulturnachrichten

Montag, 5. Juni 2017

Umfrage: Mehrheit gegen Show während Fußballspielen 48 Prozent dagegen, aber einem Fünftel ist es egal Beim Super Bowl in den USA sind die Halbzeit-Shows ein weltweites Spektakel, doch beim Fußball hört für viele Deutsche der Spaß auf: Fast jeder Zweite in Deutschland sieht Auftritte von Künstlern in der Halbzeitpause beim Fußball kritisch. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter 1080 Teilnehmern. 31 Prozent der Befragten befürworten solche Showacts demnach, 48 Prozent finden sie hingegen "schlecht" oder "eher schlecht". Vielen scheint das Thema aber auch schlicht egal zu sein: Jeder Fünfte machte keine Angabe. Ende Mai hatte der Halbzeit-Auftritte von Helene Fischer beim DFB-Pokal-Finale in Berlin für Diskussionen gesorgt. Fischer wurde im Olympiastadion von vielen Fans ausgepfiffen.

Stärkster US-Kinostart für Film von Regisseurin "Wonder Woman" an der Spitze der Kinocharts Der Film um die Superheldin "Wonder Woman" hat die hohen Erwartungen erfüllt und die Spitze der Kinocharts in den USA und Kanada erobert. Der "Hollywood Reporter" sprach von einem "historischen" Start und einem "entscheidenden Moment für Hollywoods Gender-Problem". Dem Branchendienst zufolge handelt es sich bei dem Film von Regisseurin Patty Jenkins um den stärksten Start des Films einer Regisseurin. Der Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle startet in Deutschland in anderthalb Wochen und dreht sich um die Heldin Diana Prince von der Insel der Amazonen, wo Frauen regieren und es keine Männer gibt.

Benefizkonzert: 50 000 Fans gegen Terror "One Love Manchester" fand trotz jüngstem Terroranschlag statt In Manchester haben sich 50 000 Musikfans zum Benefizkonzert "One Love Manchester" eingefunden. Mit den Einnahmen werden Opfer des Attentats vom 22. Mai unterstützt. Die meist jungen Zuschauer feierten nicht nur ihre Idole wie Ariana Grande, Miley Cyrus und Justin Bieber, sondern setzten mit ihrer ausgelassenen Stimmung und ihrem Zusammenkommen auch ein Zeichen gegen den Terror. Viele Fans trugen T-Shirts mit dem Motto des Konzerts oder mit Sprüchen wie "We Stand Together" (Wir stehen zusammen). Zeitweise verfolgten deutlich mehr als 600 000 Menschen den Live-Stream bei YouTube, zusammen mit den Übertragungen bei anderen sozialen Netzwerken und etlichen Fernsehsendern auf der ganzen Welt dürften zig Millionen Menschen live zugeschaut haben.

Prozess gegen Bill Cosby beginnt Ex-Entertainer wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchsvorwürfen will der angeklagte frühere Entertainer Bill Cosby nicht aussagen. Nach dem Auftakt des Verfahrens wird in dieser Woche jedoch eine Aussage der Klägerin erwartet - eine Bekannte Cosbys, die ihre Geschichte von 2004 erstmals öffentlich vor dem Gericht in Pittsburgh darlegen wird. Sie wirft ihm vor, sie damals in seinem Haus unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben. Entscheidend könnte eine eidesstattliche Erklärung Cosbys sein, die er in einem früheren Verfahren machte. Dabei hatte er ausgesagt, Frauen, mit denen er Sex haben wollte, das Beruhigungsmittel Methaqualon - umgangssprachlich Quaaludes - gegeben zu haben. Cosbys Anwälte argumentieren, ihm sei damals versprochen worden, dass es keine Anklage gegen ihn geben würde. Nachträglich sei es zudem unmöglich ihn zu verteidigen, da Zeugen bereits gestorben und Erinnerungen verwischt seien. Außerdem sei der 79-Jährige blind. Cosby bezeichnet die sexuellen Handlungen von damals als einvernehmlich.

"Don't look back in anger" wird zur Anti-Terror-Hymne Oasis-Song trifft Stimmungslage nach Anschlägen Der Song "Don't look back in anger" der Band Oasis wird in Großbritannien zur Anti-Terror-Hymne. Sein Titel heißt auf Deutsch "Schau nicht im Zorn zurück". Bei dem Benefizkonzert für die Opfer des Anschlags in Manchester am Sonntagabend sang Popstar Ariana Grande das Lied zusammen mit der Band Coldplay. Erstmals in Verbindung mit dem Terror angestimmt wurde der 90er-Jahre-Klassiker aber spontan nach der Schweigeminute für die Toten von Manchester am St. Anne's Square am Donnerstag nach der Tat. Der Song hat eine enge Verbindung zu Manchester. Die Britpop-Kultband Oasis kommt aus der Stadt. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wurden dort geboren. Mit ihrer Band Oasis hatten sie 1991 in Manchester ihren ersten Auftritt.

400.000 Menschen beim Karneval der Kulturen Veranstalter sind "glücklich über friedliche Veranstaltung" Trotz Regens haben am Pfingstsonntag in Berlin rund 400.000 Menschen den Karneval der Kulturen gefeiert. Am traditionellen Straßenumzug nahmen über 4000 Tänzer und Musiker teil. Mit dem Fest im Stadtteil Kreuzberg, das seit 1996 jedes Jahr am Pfingstwochenende stattfindet, werben die Teilnehmer und Besucher für kulturelle Vielfalt und künstlerische Freiheit. "Wir sind glücklich, eine friedliche Veranstaltung erlebt haben zu können", sagte die Leiterin des Karnevalsbüros, Nadja Mau, zum Abschluss des Karnevalsumzugs. Der Karneval der Kulturen sei seit vielen Jahren "das größte und freudvollste Statement der Stadt Berlin gegen Fremdenfeindlichkeit".