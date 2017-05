Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. Mai 2017

Umfrage: Fake News beeinflussen Bundestagswahl Ein Drittel der Befragten war dieser Ansicht Knapp ein Drittel der Deutschen meint, dass gezielte Falschnachrichten, sogenannte Fake News, Einfluss auf den Ausgang der Bundestagswahl haben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die vom Sender ZDFneo in Auftrag gegeben wurde. Dabei waren 30 Prozent aller Teilnehmer dieser Ansicht. Werden diejenigen rausgerechnet, die noch nie von Fake News gehört haben, meinen sogar 36 Prozent, dass solche Falschnachrichten einen starken oder sehr starken Einfluss auf den Ausgang der Wahl vom 24. September hätten, teilte das ZDF mit. Besonders verbreitet seien Fake News in sozialen Medien: So glauben 28 Prozent aller Befragten, dass sie dort häufig und 39 Prozent, dass sie dort sehr häufig zu finden seien. Die klassischen Medien wie Fernsehen und Zeitungen schneiden besser ab: 23 Prozent sagten, Fake News kämen dort häufig vor, 22 sehr häufig.

Mexiko verspricht besseren Schutz von Journalisten Anfang der Woche waren zwei Journalisten ermordet worden. Nach dem Mord an zwei Journalisten hat die mexikanische Regierung einen besseren Schutz von Medienvertretern angekündigt. Es werde mehr Geld für das Schutzprogramm für Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bereitgestellt, sagte Präsident Enrique Peña Nieto bei einem Treffen mit Gouverneuren. Außerdem solle die Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegen Journalisten mehr Personal bekommen. Am Montag war der renommierte Journalist Javier Valdez erschossen worden. Der Korrespondent der Zeitung "La Jornada" hatte vor allem über Drogenhandel und das organisierte Verbrechen berichtet. Wenige Stunden später wurde ein junger Reporter getötet. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Medienvertreter getötet. Die Verbrechen werden fast nie aufgeklärt.

70. Filmfestival von Cannes gestartet Kontroverse um Netflix überschattet den Auftakt Bei strahlendem Sonnenschein und mit Stars wie Will Smith und Marion Cotillard ist die 70. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. Überschattet wurde das Schaulaufen von Stars wie Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalricarion allerdings von einer Kontroverse um den Streaming-Dienstes Netflix, der erstmals mit zwei Produktionen im Rennen um die Goldene Palme ist. Kritiker monierten, dass Bong Joon Hos "Okja" und Noah Baumbachs "The Meyerowitz Stories" nicht auf Kinoleinwänden zu sehen sein werde, sollten sie gewinnen. Und der Präsident der Jury, Pedro Almodóvar, gab ihnen recht: "Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass nicht nur die Goldene Palme, sondern irgendein anderer Preis an einen Film vergeben wird und dass man diesen Film dann nicht auf einer großen Leinwand sehen kann." Will Smith, der ebenfalls der Jury angehört, machte sich hingegen für den Streaming-Dienst stark. Außer Almodóvar und Smith gehören noch die deutsche Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") sowie die US-amerikanischen Schauspieler Jessica Chastain der Jury an.