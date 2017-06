Kulturnachrichten

Freitag, 23. Juni 2017

Ulf Schirmer bis 2022 Intendant der Oper Leipzig Ratsversammlung entschied sich einstimmig für 5 weitere Jahre Der Intendant der Oper Leipzig Ulf Schirmer bleibt bis 2022 Chef des Hauses. Er sei auf der Ratsversammlung einstimmig für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt worden, teilte die Stadt mit. Ein Hauptverdienst Schirmers sei die Pflege des Werkes Richard Wagners in der Geburtsstadt des Komponisten. So sei nach vierzigjähriger Abstinenz der "Ring des Nibelungen" im April 2016 vollendet worden. Schirmer (Jahrgang 1959) ist seit 2011 Intendant der Oper Leipzig. Im Jahr 2016 haben 189 300 Gäste die Leipziger Oper besucht, so die Stadt. Dieses Ergebnis sei seit 15 Jahren nicht erreicht worden.

EU nimmt Facebook und Co. ins Visier Europäische Union moniert Verbreitung extremistischer Ansichten Die EU wirft großen Online-Diensten wie Facebook und Twitter vor, sich an der Weiterverbreitung von Extremismus zu beteiligen. "Wir rufen die sozialen Medien auf, alles Nötige zu unternehmen, um die Verbreitung von terroristischem Material im Internet zu stoppen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk gestern beim Gipfeltreffen der 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Nun müssten neue Werkzeuge entwickelt werden, die solche Inhalte automatisch aufspürten und löschten. Falls die Unternehmen nicht reagierten, könnte die EU den Druck erhöhen. "Wir sind bereit, entsprechende Gesetze zu erlassen." Zugleich müsse gewährleistet werden, dass Sicherheitsbehörden Zugriff auf die verschlüsselte Online-Kommunikation von Terroristen haben. Deutschen Sicherheitsbehörden ist das künftig erlaubt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung.

Stiftung sammelt weiter Spenden für Garnisonkirche Ausschreibungen für Wiederaufbau der Potsdamer Kirche laufen Das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche will heute über den aktuellen Stand zum Wiederaufbau berichten. Nachdem die Finanzierung für die Grundvariante des Turmes steht, sollen weitere Gelder gesammelt werden. Ziel ist es, den Turm komplett in einem Bauabschnitt zu errichten. Ohne Turmhelm, Glockenspiel und barocke Verzierungen sind für den ersten Bauabschnitt nach früheren Angaben der Stiftung rund 26,1 Millionen Euro veranschlagt. Wenn er vollständig sein soll, sind weitere 9 Millionen Euro erforderlich. Im Herbst soll der Wiederaufbau beginnen. Kritikern gilt die Kirche als Symbol des Militarismus, weil sich Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten vor der Kirche die Hand gegeben hatten. 1968 wurde sie von den DDR-Behörden gesprengt.

Intendant Wedel wirft Paulus Manker raus Paukenschlag vor Festspielpremiere Einen Tag vor Eröffnung des renommierten Freilicht-Theaterfestivals in Bad Hersfeld hat sich Intendant und Star-Regisseur Dieter Wedel von Paulus Manker getrennt. Der Burgschauspieler hätte als einer von vier Akteuren eine Seite des Martin Luther verkörpern sollen. Nach einer Probe zum Stück „Martin Luther – der Anschlag sei es zu einem „irreparablen Zerwürfnis mit dem Intendanten gekommen, berichtete die Festspielleitung.

Felix Krämer wird Generaldirektor des Kunstpalasts Monatelange Suche für Direktorenposten am Düsseldorfer Kunstpalast beendet Der 1971 geborene deutsch-britische Kunsthistoriker Felix Krämer war bisher Sammlungsleiter für die Kunst der Moderne am Frankfurter Städel Museum, im Herbst geht er nach Düsseldorf. Er folgt auf den Schweizer Beat Wismer, der den renommierten Kunstpalast rund zehn Jahre leitete und im September ausscheidet. Felix Krämer, freute sich bei seiner Vorstellung auf die großartige Herausforderung. "Wie kaum ein anderes Haus bietet das Museum

Kunstpalast mit seiner vielseitigen Sammlung spannende Möglichkeiten,

Kunst- und Kulturgeschichte neu zu entdecken", kündigte er an. Krämer hat am Städel erfolgreiche Ausstellungen etwa zum Impressionismus, zur schwarzen Romantik und zu Expressionisten wie Ernst Ludwig Kirchner oder Emil Nolde kuratiert.

Sänger Gunter Gabriel gestorben Der Schlager- und Countrysänger Gunter Gabriel wurde 75 Jahre alt Wie seine Agentur am Nachmittag mitteilte starb Gabriel infolge eines Sturzes. „So oft ist er vom Leben kräftig durchgeschüttelt worden und es hat ihm nichts anhaben können – nun war es eine simple Steintreppe, die den Countrystar und Songwriter Gunter Gabriel am Abend vor seinem 75. Geburtstag ins Straucheln brachte“, heißt es in einer Mitteilung. Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels seien in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus gefolgt. Heute Nachmittag sei er den Verletzungen erlegen.