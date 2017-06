Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. Juni 2017

Ukraine droht Geldstrafe für ESC-Ausladung Kiew hatte im Mai russischer Kandidatin die Einreise verweigert Das Exekutivkomitee des Eurovision Song Contests hat empfohlen, die Ukraine "im Einklang mit dem Regelwerk des Wettbewerbs" zu sanktionieren. Das sagte der Sprecher der Europäischen Rundfunkunion, David Goodman, der Nachrichtenagentur Tass. Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte der russichen Sängerin Julia Samoilowa wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise zu dem Wettbewerb verboten. Die Ukraine sieht solche Reisen in die annektierten Teile der Krim ohne ukrainische Genehmigung als Verstoß gegen ihre Souveränität an. Der Chef des staatlichen Fernsehens in der Ukraine, Surab Alassanija, warnte, finanzielle Forderungen könnten den Sender ruinieren. "Ich habe große Zweifel, ob der Staat in Person des Geheimdienstes SBU diesen Konflikt mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Ukraine teilen wird", schrieb er auf Facebook.

Sony produziert nächstes Jahr wieder auf Vinyl Das teilte der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern mit. Nach 30 Jahren Pause wird Sony ab März in Tokio wieder Schallplatten herstellen. Das Unternehmen hatte die Produktion mit dem Aufkommen der CD erst zurückgefahren und dann 1989 eingestellt. Die Digitalisierung einerseits und die Retro-Welle andererseits, haben die Nachfrage nach haptischen Tonträgern nun wieder steigen lassen. In diesem Jahr wird mit einem Vinyl-Umsatz von knapp einer Milliarde Euro gerechnet. Sony will deshalb wieder altgediente Fachkräfte ins Boot holen, die wissen, wie man Schallplatten herstellt.

Pfeiffer-Poensgen neue NRW-Kulturministerin Schwarz-gelbe-Regierung präsentiert ihr Kabinett Die bisherige Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder und Vorsitzende des Kuratoriums des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, Isabel Pfeiffer-Poensgen, bekommt in Nordrhein-Westfalen ein Ministeramt mit zwei Ressorts: Zukünftig wird sie für die Kultur- und Wissenschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen zuständig sein. Die 63-jährige Aachnerin ist auch durch ihre Tätigkeit im Deutsch-Französischen Kulturart und in der Kulturstiftung des Bundes bestens vernetzt. Die parteilose Pfeiffer-Poensgen hatte NRW-Regierungschefin Kraft für die Versteigerung von Kunst im Landesbesitz kritisiert. Nun übernimmt sie selbst Verantwortung für Kunst im direkten und indirekten Landesbesitz. Und sie kann mit einer besseren Finanzausstattung rechnen: Die CDU will den Landeskulturetat im Laufe der Legislaturperiode von derzeit gut 200 Millionen Euro um 50 Prozent anheben - zehn Prozent pro Jahr.

Tschick einmal mehr meistgespieltes Bühnenstück Deutscher Bühnenverein legt 69. Ausgabe der Werkstatistik vor 464 Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Zahlen für die Theatersaison 2015/16 gemeldet. Am Ende ist die Bühnenfassung von Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick" mit 46 Inszenierungen und 802 Aufführungen wieder Spitzenreiter. Auf Platz zwei und drei folgen "Frau Müller muss weg" von Lutz Hübner und "Der Vorname" von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliere.

Spitzenreiter bei den Uraufführungen ist Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama "Terror": Fast 150.000 Zuschauer waren in den 397 Aufführungen der 18 Inszenierungen. "Die Zauberflöte" ist in der Sparte Musiktheater der Dauerbrenner.

Paul-Celan-Preis für Christiane Körner Das teilte der Deutsche Literaturfonds in Darmstadt mit Für die Gesamtheit ihrer literarischen Übersetzungen wird Christiane Körner mit dem Paul-Celan-Preis 2017 für herausragende Übersetzungen ins Deutsche geehrt. Die Germanistin und Slavistin arbeitet seit fast 20 Jahren als Übersetzerin aus dem Russischen. Besonders würdigt die Jury das im vergangenen Jahr erschienene Romanfragment "Die Welpen" von Pawel Salzman. Darin gelinge es Körner auf bewundernswerte Weise, dessen Sprache "virtuos und hochpoetisch wiederzugeben". Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird am 12. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Morgen neue Spitze des Wiener Burgtheaters erwartet Präsentation im Kulturministerium Die Liste der möglichen Auserwählten ist seit längerem konstant: Martin Kusej vom Münchner Residenztheater, Andreas Beck vom Theater Basel, Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne: Sie werden als Nachfolger von Karin Bergmann gehandelt. Die Direktorin verlässt das Burgtheat im August nächsten Jahres. Auch zur Besetzung der kaufmännischen Geschäftsführung könnte es Neuigkeiten geben. Die Ausschreibungsfrist ist Anfang des Monats abgelaufen. Als Favorit auf seine eigene Nachfolge ab 1. September 2018 gilt der seit 2013 im Amt befindliche Thomas Königstorfer. Heute tagt der Aufsichtsrat des Burgtheaters.

Olivier Assayas Jury-Chef in Locarno Das internationale Filmfestival beginnt am 2. August Der französische Regisseur Olivier Assayas ("Die Wolken von Sils Maria") wird die Jury des internationalen Wettbewerbs in Locarno leiten. Die Leitung der Jury des Wettbewerbs "Cineasti del presente" übernimmt der ägyptische Regisseur Yousry Nasrallah. Die französische Film- und Theaterschauspielerin Sabine Azéma sitzt der Jury im Nachwuchswettbewerb "Pardi di domani" vor. Das Festival del film in Locarno feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.

Berliner Haus am Waldsee wird saniert Spatenstich ist am 4. Juli Es ist seit 70 Jahren ein Ausstellungsort für internationale zeitgenössische Kunst: Das Haus am Waldsee in Berlin. Für 2,9 Millionen Euro wird es jetzt saniert. Zudem werden Ausstellungs- und Verwaltungsraume renoviert. Das teilte der Trägerverein mit. Der im 2. Weltkrieg beschädigte Gebäudeflügel des Anfang der 20er Jahre als Privatvilla errichteten Gebäudes, soll wiederaufgebaut werden und Raum für einen neuen Veranstaltungssaal und eine Bibliothek bieten. Voraussichtlich bis Juni 2018 bleibt das Haus geschlossen.

Präsident des VDZ tritt für die Politik zurück Stephan Holthoff-Pförtner neuer Minister in NRW Stephan Holthoff-Pförtner hat mit sofortiger Wirkung die Spitze des VDZ verlassen. Der Grund: Er wird Minister in der Regierung von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Der 68-jährige übernimmt das Ressort Bundesangelegenheiten, Europa, internationale Beziehungen und Medien mit Sitz in Berlin. Holthoff-Pförtner hatte erst im November die Nachfolge von Hubert Burda angetreten, der den Verband nach 20 Jahren aus Altersgründen verlassen hatte. Bei der Wahl von Holthoff-Pförtner hatten vier Verlage allerdings fehlende Transparenz beklagt. Sowohl "Spiegel" als auch "Zeit" und Gruner + Jahr hatten deshalb angekündigt, den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger in diesem Jahr zu verlassen. Bis zur nächsten Delegiertenversammlung soll das Präsidium den Verband kommissarisch führen.

Amtliches Regelwerk der deutschen Sprache aktualisiert Änderungen sind ab sofort wirksam Der Rat für deutsche Rechtschreibung und die zuständigen staatlichen Stellen in Österreich, der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein, der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens haben sich verständigt - und einzelne Wortschreibung dem überwiegenden Schreibgebrauch angepasst: Variantenschreibungen wie „Anschovis“, „Frotté“, „Komplice“, „Majonäse“, „Wandalismus“ oder „Ketschup“, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in den Wörterbüchern standen, entfallen. Um die korrekte Schreibweise in Dokumenten zu gewährleisten, gibt es das sogenannte "scharfe S" als Großbuchstaben. Bis dato haben Menschen, in deren Nachnamen ein Eszett steht, in Ausweisen und Pässen ein Dopper-S. Amtlich zulässigist nun auch die Großschreibung des Adjektivs in Fällen wie "Goldene Hochzeit" und "Neues Jahr".

Daniel Brühl und Fatih Akin werden in Oscar-Akademie aufgenommen Mitglieder dürfen über Vergabe der Filmpreise abstimmen Der Schauspieler Daniel Brühl und der Regisseur Fatih Akin können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 774 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Der Verband teilte mit, dass 24 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 57 Ländern auf der Liste stehen. Aus Deutschland gehören bereits Volker Schlöndorff, Caroline Link und Florian Henckel von Donnersmarck, Wim Wenders, Maren Ade und Bettina Böhler dazu. Seit 2016 wird das lebenslange Stimmrecht für neue Mitglieder auf zehn Jahre beschränkt.

Manfred Langner wird Intendant in Trier Einstimmige Entscheidung des Stadtrats Ab September 2018 übernimmt Theaterregisseur Manfred Langner die künstlerische Leitung des Theaters Trier. Der gebürtige Hesse, der unter 64 Bewerbern ausgewählt worden war, wurde vom Stadtrat einstimmig gewählt. Langner ist seit 2009 Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart. Trier hatte sich Ende November 2016 von Ex-Intendant Karl Sibelius getrennt, im Zuge von Budgetüberschreitungen am Theater in Millionenhöhe. Daraus wird nun die Konsequenz gezogen, dass künstlerische und wirtschaftliche Leitung des Theaters aufgeteilt werden. Der künftige Intendant Langner wird nur noch für die künstlerische Leitung des Theaters mit rund 220 Mitarbeitern verantwortlich sein. Für wirtschaftliche Belange ist Verwaltungsdirektor Herbert Müller zuständig. Auch der zukünftige Generalmusikdirektor des Theaters wurde vom Stadtrat einstimmig gewählt: Jochem Hochstenbach, erster Kapellmeister am Konzert Theater Bern, wird auch im September 2018 in Trier starten.

Bunte Kleidung schon vor 3000 Jahren Textilien aus biblischen Zeiten in Israel gefunden Rund 3000 Jahre alte Textilfragmente zeigen Modebewußtsein der hebräischen Oberschicht. Schon zu biblischen Zeiten wurde buntgefärbte Kleidung getragen. Entsprechende Schlüsse zogen israelische Forscher aus Textilfunden im Timna-Park 30 Kilometer nördlich von Eilat am Roten Meer, teilte die israelische Antikenbehörde mit. Es handelt sich dabei um die ältesten Funde pflanzlich gefärbter Stoffe in der Levante. Das extrem trockene Klima der Region habe die Erhaltung der Stoffe begünstigt.

Zukunft von Volksbühnen-Rad geklärt Senat teilt mit: nach Sanierung komme Räuberrad wohl wieder vor die Volksbühne Das Wahrzeichen der Volksbühne, das Räuberrad werde zunächst abgebaut. Es gehe zusammen mit den Erben des Künstlers Bert Neumann und der Volksbühnentruppe zu einem Gastspiel nach Avignon in Frankreich und werde dort aufgestellt. Nach der Rückkehr nach Berlin und einer einjährigen Sanierung solle das Rad am ursprünglichen Standort wieder aufgebaut werden, insofern sich die Parteien nicht auf "einen anderen, würdigen Standort" einigen, heißt es in der Mitteilung zu der Einigung mit den Erben Neumanns und der Intendanz der Volksbühne, die die Senatsverwaltung für Kultur veröffentlichte. Die Spielzeit und die 25 Jahre dauernde Intendanz von Frank Castorf gehen am kommenden Samstag mit einem Straßenfest zu Ende. Neuer Leiter des Theaters wird der Belgier Chris Dercon. Der Schriftzug «OST» auf dem Dach der Bühne ist bereits abmontiert worden.

R2-D2 unterm Hammer "Stars Wars"-Droide für 2,76 Millionen Dollar versteigert Bei einer Auktion in den USA ist der Roboter R2-D2 aus der Filmreihe Star Wars für umgerechnet rund 2,45 Millionen Euro versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses "Profiles in History" in Boston ist er der einzige seiner Art. Der kleine Droide R2-D2 gilt als eine der beliebtesten Figuren der Weltraum-Saga von George Lucas, seit er dort 1977 im ersten "Star Wars"-Film auftauchte. Die über ein Meter große Figur aus Aluminium und Fiberglas ist aus R2-D2-Originalteilen von mehreren Filmen zusammengesetzt. Außerdem wurden das Lichtschwert von Luke Skywalker für 395.000 Euro und der Helm von Bösewicht Darth Vader für etwa 84.000 Euro verkauft.

Erfinder von Paddington Bär gestorben Michael Bond wurde 91 Jahre alt Der Erfinder der Kinderbuchfigur Paddington Bär, Michael Bond, ist gestorben. Das hat sein Verlag HarperCollins bekanntgegeben. Der Brite wurde 91 Jahre alt. Der erste Band mit dem weltweit beliebten Bären, der nach einem Londoner Bahnhof benannt ist, war 1958 erschienen. Für Bond war das der Durchbruch. HarperCollins-Chef Charlie Redmayne sagte: "Michael Bond war einer der größten Kinderbuchautoren und wir alle im Verlag haben ein riesiges Glück gehabt, ihn veröffentlicht und ihn gekannt zu haben. Er war ein wundervoller Mensch und hinterlässt eines der größten literarischen Werke unserer Zeit." Insgesamt schrieb Bond 150 Bücher, davon gut zwei Dutzend mit dem freundlichen sprechenden Bären. Die Abenteuer von Paddington Bär, der immer einen blauen Duffle Coat und einen roten Hut trägt, wurden auch als Puppen- und als Zeichentrick sowie für das Kino verfilmt.

Sprachpreise für Jens Bisky und Barbara Stollberg-Rilinger Mit 20 000 Euro dotiert Die Münsteraner Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger erhält den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa 2017. Der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay 2017 geht an den Feuilletonredakteur der "Süddeutschen Zeitung", Jens Bisky, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Beide Preise sind mit je 20.000 Euro dotiert und werden von der Akademie zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis am 28. Oktober im Staatstheater Darmstadt verliehen. Stollberg-Rilingers Stil "vereint trockenen Witz und begriffliche Genauigkeit. Gelehrsamkeit, Anschaulichkeit und Erzählfreude machen ihre Bücher zu einem intellektuellen Vergnügen", begründete die Jury ihre Wahl. Der in Leipzig geborene und mit einer Arbeit über Architekturästhetik promovierte Bisky sei, laut Jury, "einer der maßgeblichen öffentlichen Intellektuellen in Deutschland".