Kulturnachrichten

Samstag, 14. Oktober 2017

Über 800 Jahre alte Wandmalerei in Bamberger Kirche entdeckt Die Reste der Malerei haben sich unterhalb der Mauerkrone erhalten Bei der Dachsanierung der Bamberger Kirche Sankt Gangolf ist eine hochbedeutende 832 Jahre alte Wandmalerei wiederentdeckt worden. Wie die Behörde in München mitteilte, handelt es sich um einen romanischen Mäanderfries in Rot- und Ockertönen, der den ganzen Innenraum der Kirche bis zu einem Brand im Jahr 1185 geziert habe. Aus dieser Phase der Bamberger Geschichte sei bisher keine Malerei und kaum eine Wandgestaltung bekannt. Möglicherweise erlaube der Fund auch Rückschlüsse auf die verlorene Ausmalung des Heinrichsdoms.Trotz der Spuren von Feuer und Reparaturen ließen sich die Fragmente dank modernster Untersuchungsmethoden analysieren.

Deutscher Kulturrat für Reformen bei der UNESCO Exekutivrat wählt neue Generaldirektorin Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk Kultur: Viele Entscheidungen seien über die Hintertür durchgesetzt worden, das habe zu einer Verhärtung geführt. Dazu gehöre etwa der Beschluss, Palästina einen besonderen Status zu geben. Das müsse aufgebrochen werden, damit Israel und die USA zurückkämen, so Zimmermann. Die UNESCO war in schwere Turbulenzen geraten, da die USA und Israel am Donnerstag überraschend ihren Austritt angekündigt hatten. Unterdessen hat der Exekutivrat der Organisation die frühere französische Kulturministerin Azoulay zur neuen Generaldirektorin gewählt. Die 45-jährige setzte sich am Freitagabend bei einer Abstimmung in Paris durch. Azoulay bekam zwei Stimmen mehr als ihr Konkurrent aus Katar. Die UNESCO-Generalkonferenz muss das Ergebnis noch am 10. November bestätigen. Fünf Tage danach soll die neue Generaldirektorin ihr Amt antreten.

Entscheidung über Gomringer-Gedicht noch offen Vorschlagsfrist zur Neugestaltung verlängert Der Streit um ein angeblich sexistisches Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer bleibt vorerst in der Schwebe. Die Alice Salomon Hochschule Berlin, an deren Fassade das Gedicht angebracht ist, hat die Vorschlagsfrist zur Neugestaltung der Außenwand bis Ende Oktober verlängert. Man wolle auch den Erstsemestern die Möglichkeit geben, sich in die Debatte einzubringen, sagte eine Sprecherin. Angehörige der Hochschule hatten moniert, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie beziehen sich dabei auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Daraufhin hatte die Hochschulleitung ein partizipatives Verfahren für eine mögliche Neugestaltung der Fassade ausgeschrieben. Der Fall erregte international Aufsehen. Die Schriftstellervereinigung Deutsches PEN-Zentrum warnte vor Zensur.