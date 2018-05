Typisch deutsch: Nachtruhe "Das ist echt krass, ich verstehe das nicht"

Von Matthias Baxmann

Nachtruhe - anders als in Deutschland sieht man das in vielen anderen Ländern nicht so eng. (imago/Steinach)

Die Nachtruhe sei ein "typisch deutsches Phänomen", glaubt Oliver Towfigh Nia aus dem Iran. Und auch Tejan Lamboi aus Sierra Leone sagt, die Nachtruhe sei in Deutschland sehr wichtig. Manche würden es damit aber übertreiben.

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Ich glaube, dass Nachtruhe eine ganz wichtige Sache in Deutschland ist. Manche Leute übertreiben aber manchmal. An manchen Kneipen hängen Zettel, dass man nach 22 Uhr nicht mehr draußen sitzen darf. Das ist echt krass, ich verstehe das nicht. Wenn ich über einer Kneipe mit lauter Musik wohne und ich nicht schlafen kann, dann ist das was anderes."

Oliver Towfigh Nia aus dem Iran:

"Nachtruhe ist wohl immer diese 10-Uhr-Zeit, wo man dann so ruhig sein muss. Das ist natürlich ein typisch deutsches Phänomen. Wir haben hier arabische Nachbarn, da ist das Thema Nachtruhe nicht so aktuell wie bei deutschen Familien. Die feiern ja auch nicht jeden Tag, so wie die Iraner, die fast jedes Wochenende feiern. Im Iran heißt Nachtruhe gar nichts."

Malina Andronescu aus Rumänien:

"Ein rumänischer Freund von mir hat nach 22 Uhr ein paar Flaschen in den Müll geschmissen. Da ist sofort eine Dame ans Fenster gekommen und hat mit ihm geschimpft, worüber er sehr irritiert war. Es war ja Nachtruhe habe ich ihm gesagt, die hast Du nicht eingehalten. Das hat er irgendwie nicht begriffen."

