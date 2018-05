Typisch deutsch: Freizeit "Die Deutschen treiben so viel Sport"

Von Matthias Baxmann

Eine Nordic-Walking-Gruppe läuft am Ufer des Bodensees entlang. (picture-alliance / dpa / Felix Kästle)

Was machen die Deutschen in ihrer Freizeit? Korrespondenten aus aller Welt haben dazu ganz eigene Beobachtungen. Malina Andronescu aus Rumänien ist aufgefallen, dass Menschen hierzulande viel Fitness machen – und dieses Nordic Walking.

Akiko Jamashita aus Japan:

"Die Deutschen gehen in ihrer Freizeit viel mehr in die Natur als die Japaner. Wenn man in Japan Freizeit hat, dann geht man einkaufen. Ich habe auch erlebt, wie sich die Deutschen zum 'Mensch ärgere dich nicht' treffen oder zu anderen Brettspielen. Da gibt es sogar in Japan Leute, die sich zu diesen deutschen Brettspielen verabreden."

Deborah Cole aus den USA:

"Es ist schon auffällig, wie Kultur besessen die Deutschen sind, viel mehr als andere Völker. Man findet sie im Theater, im Fußballstadion, im Kino. Ich empfinde es als sehr angenehm, wie das öffentliche Leben in vollen Zügen genossen wird. Ich finde den Trend in Amerika sehr traurig, dass man dort abends eher zu Hause bleibt."

Malina Andronescu aus Rumänien:

"Die Deutschen treiben so viel Sport, machen Fitness und dieses Nordic Walking. Aber auf jeden Fall basteln sie gern, basteln im Haushalt. Es ist auffallend, dass das so als Freizeitbeschäftigung ausgeübt wird, auch Gartenarbeit. Sie sind handwerklich sehr begabt und tun vieles selbst."

