Typisch deutsch: alleinerziehend "In Deutschland sind Alleinerziehende eine gesellschaftliche Schicht"

Von Matthias Baxmann

Eine alleinerziehende Mutter ist unterwegs mit ihrem Kind (Maike Gloeckner / epd-bild / imago stock&people)

Alleinerziehende sind für einen Korrespondenten sehr typisch für Deutschland. Andere finden eher typisch, wie Deutschland mit dem Phänomen umgeht – auch im Vergleich zu ihrer Heimat: Der Kitaplatz-Anspruch mache vieles einfacher.

Yaotzin Botelle aus Mexiko:

"Für mich sind alleinerziehende Frauen sehr typisch für Deutschland. Viele Paare leben in Deutschland getrennt. Typisch ist hier für mich auch, dass sie sich das erlauben können, weil sie dann als Alleinerziehende Zuschüsse vom Staat bekommen. In Mexiko gibt es das nicht. Da gibt es nur die Familie, die sie unterstützen können."

Malina Andronescu aus Rumänien:

"Alleinerziehende sind in Deutschland eine gesellschaftliche Schicht, und man spricht die auch bewusst an: Wir wollen etwas für die Alleinerziehenden tun! So etwas habe ich in Rumänien noch nie gehört. Wenn man das vergleicht, das Kindergeld beträgt in Rumänien umgerechnet 18 Euro. Das sagt eigentlich alles."

Deborah Cole aus den USA:

"In Amerika immer mit dieser Unsicherheit zu leben, ist eine schwierige Situation für Alleinerziehende, wenn der Sozialsaat gar nicht mitmacht, im Gesundheitswesen zum Beispiel. Dass man in Deutschland auch Anspruch auf einen Kitaplatz hat macht, die Situation für Alleinerziehende viel einfacher."

"Typisch deutsch?" von M. Baxmann und M. Eckholdt (Holiday Verlag)Unsere Serie "Typisch deutsch" wird an jedem Donnerstag um 17.50 Uhr in der Sendung "Studio 9" ausgestrahlt. Die Autoren Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt haben Korrespondenten aus rund 30 Ländern zu ihren Erfahrungen befragt. Dazu ist auch das Buch "Typisch deutsch" im Holiday Verlag erschienen. Sie erreichen uns unter:



typisch.deutsch@deutschlandfunkkultur.de