Kulturnachrichten

Freitag, 27. Oktober 2017

Twitter verbannt Werbung russischer Medien Reaktion auf angebliche Beeinflussung der Präsidentschaftswahl Der Kurznachrichten-Dienst Twitter hat Werbung der russischen Medien Sputnik und RT mit sofortiger Wirkung verboten. Die Entscheidung gehe auf Untersuchungen rund um die US-Präsidentschaftswahl 2016 und die Einschätzung der US-Geheimdienste zurück, wonach beide Medien versuchten hätten, "im Auftrag der russischen Regierung die Wahl zu beeinflussen". RT (vormals "Russia Today") und Sputnik könnten aber weiterhin Twitter-Nutzer bleiben, betonte der Internetkonzern. RT-Chefredakteurin Maragarita Simonjan bezeichnete die Entscheidung als "höchst bedauerlich". US-Medien dürften nun in Russland mit Vergeltungsmaßnahmen zu rechnen haben. "Ich hätte nie gedacht, dass Twitter von den US-Geheimdiensten kontrolliert wird. (...) Aber jetzt hat Twitter es selbst zugegeben", erklärte sie. Nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen November war deutlich geworden, dass russisch finanzierte Inhalte in Online-Netzwerken gezielt platziert wurden, um die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen.

Araber als "Gerechter unter den Völkern" geehrt Ägyptischer Arzt Mohamed Helmy hatte Juden vor den Nazis versteckt Die israelische Gedenkstätte "Yad Vashem" hat zum ersten Mal einen Araber als "Gerechten unter den Völkern" ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde in der israelischen Botschaft in Berlin wurde der Titel posthum an den Ägypter Mohamed Helmy verliehen. Der Arzt habe die Juden "als Menschen wahrgenommen" und "es als seine Pflicht empfunden, aufzustehen und zu handeln", erklärte Irena Steinfeldt, die die zuständige Abteilung der Holocaust-Gedenkstätte leitet. Der 1982 verstorbene Mediziner hatte während der NS-Zeit in Berlin gelebt und mehreren Juden das Leben gerettet. Die Ehrung "Gerechter unter den Völkern" ist die höchste Auszeichnung des Staates Israel für Nicht-Juden. Seit 1963 wird sie Menschen verliehen, die in der NS-Zeit ihr Leben riskierten, um jüdische Mitmenschen zu retten. Bisher wurden über 26.500 Männer und Frauen mit dem Titel geehrt, darunter 600 Deutsche und rund 70 Muslime. Ein Araber war bislang nicht dabei.

Hertie-Stiftung zeichnet Flüchtlingsprojekte aus Integrationspreise gehen nach Freiburg, Frankfurt am Main und Berlin Drei Flüchtlingsprojekte sind am Donnerstagabend mit dem Deutschen Integrationspreis der Hertie-Stiftung ausgezeichnet worden. Der erste Platz und 50.000 Euro gingen an das Projekt "Bike Bridge" aus Freiburg. Es richte sich an geflüchtete Frauen und soll deren soziale Integration mit Hilfe von Fahrradtraining, Touren und Ausflügen erleichtern, teilte die Stiftung mit. Den mit 30.000 Euro dotierten zweiten Rang eroberte das Projekt "ZuBaKa" aus Frankfurt, das jungen Flüchtlingen den Einstieg in den Schulalltag erleichtern will. Grundlage ist der Stiftung zufolge ein "Zukunftsbaukasten", aus dem individuell passende Elemente gewählt werden. Der mit 20.000 Euro verbundene dritte Preis ging an "Flüchtlinge Willkommen", ein Wohnraumprojekt aus Berlin. Es setzt auf dezentrale Unterbringung abseits von Massenunterkünften. Insgesamt hatten sich 250 Projekte um den Integrationspreis beworben, acht standen im Finale.

Weitere Frauen werfen Toback sexuelle Übergriffe vor Selma Blair und Rachel McAdams berichten von obszönen Annäherungen Der Filmregisseur James Toback ("Bugsy") soll zwei weitere Frauen sexuell belästigt haben. Das geht aus einem Interview des US-Magazins "Vanity Fair" mit zwei Schauspielerinnen hervor, die von Übergriffen am Anfang ihrer Karriere berichten. So schildert Selma Blair ("Hellboy", "The Fog") eine Begegnung in einem Hotelzimmer 1999, bei dem Toback darauf bestanden habe, dass sie ihr Oberteil ablege. Dann habe er sich selbst befriedigt und sie gezwungen, ihm dabei in die Augen zu schauen. "Ich habe mich eklig gefühlt und geschämt, so als ob mich niemand je wieder als sauber empfinden würde, nachdem ich dem Teufel so nah gekommen bin", sagte Blair. Nach dem Vorfall habe Toback ihr gegenüber angedeutet, falls sie jemandem etwas sage, lasse er sie töten. Rachel McAdams ("Sherlock Holmes", "Spotlight") schildert ein Vorsprechen, bei dem sie verbal belästigt worden sei. Toback habe gesagt, er habe beim Masturbieren an sie gedacht. Inzwischen erheben bereits über 200 Frauen ähnliche Vorwürfe gegen Toback. Dieser weist die Anschuldigungen zurück.

Theaterchefin im Fall Serebrennikow festgenommen Sofia Apfelbaum soll Unterschlagung gedeckt haben Die russischen Behörden nehmen bei ihren Ermittlungen gegen den kritischen Theatermacher Kirill Serebrennikow weitere angeblich Beteiligte ins Visier. Sofia Apfelbaum, Leiterin eines Jugendtheaters in Moskau, wurde nach Behördenangaben festgenommen. Sie ist die sechste Beschuldigte in dem Fall, in dem es um die Veruntreuung von 69 Millionen Rubel (gut eine Million Euro) Subventionen für ein Theaterprojekt geht. Ungeachtet internationaler Kritik hält die Justiz den renommierten Regisseur Serebrennikow seit August in Hausarrest. Apfelbaum habe früher im Kulturministerium gearbeitet, sagte eine Sprecherin des Staatlichen Ermittlungskomitees. In dieser Funktion habe sie zwischen 2011 und 2014 mit ihrer Unterschrift die Unterschlagungen durch eine Firma Serebrennikows gedeckt. Künstler und Politiker in Russland und im Ausland kritisieren die Ermittlungen als politisch motiviert, um den Regisseur mundtot zu machen.