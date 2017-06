Tugan Sokhievs Abschied beim DSO Nach Moskau!

Live aus der Philharmonie Berlin

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin mit Dirigenten Tugan Sokhiev (Kai Bienert)

Die Klänge gehen dem Menschen voraus: Tugan Sokhiev, für die vergangenen vier Spielzeiten Chef des DSO, will sich zukünftig stärker auf seine Aufgaben am Moskauer Bolschoi-Theater konzentrieren. Folgerichtig schaut sein Abschiedsprogramm Richtung Osten.

Was so neu dann auch wieder nicht ist – hat der ossetische Dirigent doch in seinen Berliner Jahren mit dem Deutschen Symphonie-Orchester unter anderem mit einigen Aufsehen erregenden Prokofjew-Konzerten und –Produktionen von sich reden gemacht. Nun gibt’s als Abschied russische Romantik pur, und wenn das lärmig wirbelnde, rauschhaft optimistische Finale von Tschaikowskys "Vierter" die allerletzten Takte der gemeinsamen Zeit formt, ist darin vielleicht auch ein Stück Zukunftshoffnung eingeschlossen. "Nach Moskau!" bleibt ja jedenfalls nicht, wie in Tschechows "Drei Schwestern"-Stück, eine unerfüllbare Utopie…

Vorher aber gibt es mit Jelena Firssowas Streicher-Doppelkonzert noch eine gute Gelegenheit zum innovativen Teamspiel – ist das doch nicht nur eine (vom DSO in Auftrag gegebene) Uraufführung, sondern zusätzlich eine seltene, in der Klangbalance delikate Solisten-Kombination. Ob man das neue Stück wie die älteren Werke ohne weiteres der russischen Musik zuschlagen kann, steht zwar ein wenig in Frage – hat doch die Komponistin ihren Lebensmittelpunkt schon seit Jahrzehnten nach England verlegt; außer Frage steht trotzdem, dass, unerachtet ihres westeuropäischen Lebens, viele Wurzeln und Prägungen im Land ihrer Herkunft liegen, wo sie die ersten 40 Jahre ihres Lebens zubrachte. Aber zu diesen Relationen kann man vielleicht auch einiges von ihr selbst erfahren: Philipp Quiring hat die Künstlerin vor der Berliner Premiere zum Konzertpausen-Gespräch getroffen.





Nikolaj Rimskij-Korsakow

"Russische Ostern", Ouvertüre op. 36

Jelena Firssowa

Konzert für Violine, Violoncello und Orchester

(Uraufführung, Auftragswerk des DSO)

In der Konzertpause stellt Philipp Quiring die Komponistin Jelena Firssowa vor

Peter Tschaikowsky

Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36

Vadim Gluzman, Violine

Johannes Moser, Violoncello

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Tugan Sokhiev