Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. Juni 2017

Tschechischer Dirigent Belohlavek gestorben Grandseigneur der Dirigentenzunft Er war langjährige Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, nun ist Jiri Belohlavek im Alter von 71 Jahren gestorben. Besonders bewundert waren seine Interpretationen tschechischer Komponisten von Antonin Dvorak über Bohuslav Martinu bis Leos Janacek. Belohlavek galt als Grandseigneur der Dirigentenzunft, die Philharmonie mit Sitz im Prager Rudolfinum gelangte unter seinem Dirigat zu internationaler Anerkennung. Erst im Januar hatte er seinen Vertrag mit der Tschechischen Philharmonie um weitere sechs Jahre verlängert. Große Erfolge feierte Belohlavek auch mit dem BBC-Symphonie-Orchester und wurde von Königin Elisabeth II. mit dem britischen Verdienstorden "Commander of the British Empire" ausgezeichnet.

Dramatiker Tankred Dorst ist tot Er war einer der meistgespielten Autoren des deutschen Theaters Tankred Dorst ist am Donnerstag mit 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit. Er war einer der meistgespielten Autoren des deutschen Gegenwartstheaters. Seine vielfach preisgekrönte Stücke wurden von Regisseuren wie Peter Zadek, Peter Palitzsch, Dieter Dorn und Hans Neuenfels auf die Bühne gebracht. Bereits 80-jährig gab er 2006 mit einer Neuinszenierung von Wagners "Ring" in Bayreuth sein Debüt als Opernregisseur. Dorst wurde am 19. Dezember 1925 in Oberlind bei Sonneberg in Thüringen als Sohn eines Fabrikanten geboren. Am Anfang seiner Theaterkarriere stand eine studentische Münchner Marionettenbühne. Dorst griff mythische oder historische Stoffe auf, schrieb Märchenstücke und Parabeln und reagierte auch auf aktuelle politische Entwicklungen. Zu seinen bekanntesten Werken neben "Merlin" zählen das Revolutionsdrama "Toller" (1968 uraufgeführt), die Trilogie "Auf dem Chimborazo"/"Die Villa"/"Heinrich oder Die Schmerzen der Fantasie" (1975-1985) sowie die Stücke "Karlos" (1990) und "Herr Paul" (1994).

Filmverbot wegen israelischer Hauptdarstellerin Libanesisches Innenministerium untersagt Kinostart Ein für Mittwochabend im Libanon geplanter Kinostart des US-Films "Wonder Woman" wurde verboten. Grund: die Hauptdarstellerin Gal Gadot ist Israelin und dient in der Armee. Der Libanon befindet sich mit Israel offiziell im Kriegszustand und boykottiert seit Jahrzehnten Produkte aus dem Nachbarland. Die Regierung in Beirut reagierte damit auf eine Kampagne, die ein Aufführungsverbot forderte. Der Film mit der 32-Jährigen als Amazonenprinzessin kommt am 15. Juni auch in die deutschen Kinos.

Bundestag will erneut über Einheitsdenkmal entscheiden Neuer Anlauf für die "Wippe" Der Bundestag will das vom Haushaltsausschuss gestoppte Einheitsdenkmal wieder auf den Weg bringen. Zur Plenardebatte am Abend liegt ein Antrag von Union und SPD vor, der eine Einweihung möglichst zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Jahr 2019 fordert. Das Denkmal soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Im vergangenen Jahr hatte der Haushaltsausschuss das umstrittene Projekt überraschend gestoppt. Als Begründung wurde eine Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro genannt. Jetzt fordern die beiden Regierungsfraktionen, die früheren Bundestagsbeschlüsse zum Bau des Denkmals "konsequent" umzusetzen. Das Parlament hatte schon 2007 und 2008 entschieden, in der Mitte Berlins an die Deutsche Einheit zu erinnern. Als Standort wurde der Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor dem Schloss festgelegt.

Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" beginnt Nachwuchsmusiker spielen in Paderborn Heute startet in Paderborn der 54. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Acht Tage lang präsentieren sich mehr als 2700 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland einer Fachjury, bis am Ende die Bundessieger feststehen. Der Wettbewerb dauert bis zum 7. Juni, von Klavier über Harfe bis hin zu Bläsern und Streichern sind viele unterschiedliche Kategorien vertreten.