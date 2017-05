Es ist bekannt, dass US-Präsident gern twittert. Auch mal in den frühen Morgenstunden. Heute ging es wieder mal um die Presse - mit der Wortkreation "covfefe". Die Welt rätselt: Was hat Donald Trump mit dem inzwischen gelöschten Tweet gemeint? Ist damit ein neuer Muntermacher gemeint?

Donald Trump musste in der letzten Zeit viele Dienstreisen absolvieren: nach Saudi-Arabien, Israel und zum Nato-Gipfel nach Brüssel. Nicht überall verliefen die Begegnungen konfliktfrei.

Er musste viele Hände schütteln und kreierte die #Trumpshake – ein lang anhaltendes Zupacken, das seinen Gesprächspartner beeindrucken soll. Nun macht er mit diesem Tweet "Abgesehen von der ständigen negativen Presse covfefe", der inzwischen gelöscht worden ist, ungewollt Schlagzeilen. Ist er müde und braucht einfach nur einen starken "coffee"?

Jens Jessen von "Die Zeit" spekulierte im Deutschlandfunk Kultur ebenfalls über die Möglichkeit, Trump könnte etwas mit Kaffee gemeint haben:

"Obwohl die Presse so blöd ist, gibt es doch noch eine Kaffee-Fee, die uns mit einem Heißgetränk tröstet."

Mit "covfefe" könne auch "coverage" gemeint sein, "Berichterstattung", mutmaßt das Online-Wörterbuch Urban Dictionary aus San Francisco und fügt süffisant hinzu: Wenn man zu kleine Hände habe, um alle Buchstaben auf der Tastatur zu treffen, dann käme "covfefe" heraus.

Covfefe: (n.) When you want to say "coverage" but your hands a... https://t.co/c03tN3AFx6 pic.twitter.com/hUF9VSVMqb