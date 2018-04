Kulturnachrichten

Sonntag, 29. April 2018

Tribeca Filmfest: Zwei deutsche Ko-Produktionen ausgezeichnet Hauptgewinner der 17. Ausgabe des Filmfests ist das Drama "Diane" Zwei deutsche Ko-Produktionen können sich über Auszeichnungen beim Tribeca Filmfestival in New York freuen. Als bester internationaler Spielfilm gewann der in Deutschland, Griechenland und Zypern produzierte Film "Smuggling Hendrix". Er erzählt die Geschichte eines Musikers, der seinen Hund auf der geteilten Insel Zypern über die Grenze schmuggeln will. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an den in Deutschland, Großbritannien und Australien produzierten Film "Island of the Hungry Ghosts" über die Krabbenwanderung auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Hauptgewinner der 17. Ausgabe des Filmfests ist das Drama "Diane" über das Leben einer Witwe, die sich selbstlos um ihre Mitmenschen kümmert. Die Tribeca Filmfestspiele waren nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 im besonders schwer getroffenen New Yorker Stadtteil Tribeca ins Leben gerufen worden. Zu ihren Gründern gehört der Schauspieler Robert De Niro.

Regisseur Michael Anderson stirbt mit 98 Jahren Für "In 80 Tagen um die Welt" bekam er 1956 fünf Oscars Der britische Regisseur Michael Anderson ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies berichteten am Samstag mehrere britische und US-Medien. Bekannt wurde Anderson vor allem mit dem Abenteuerfilm "In 80 Tagen um die Welt" (1956) und dem Science-Fiction-Klassiker "Flucht ins 23. Jahrhundert". Anderson starb den Berichten zufolge bereits am Mittwoch. Er hatte zuletzt in der kanadischen Stadt Vancouver gelebt. Der Film "In 80 Tagen um die Welt" gewann fünf Oscars und setzte laut dem amerikanischen Magazin Hollywood-Reporter in seinem Erscheinungsjahr 1956 eine Vielzahl von Rekorden. So habe Anderson mehr als 2000 Kamera-Einstellungen genutzt - so viele wie kein Regisseur vor ihm.

Marburger Kamerapreis geht an Französin Jury würdigt Hélène Louvarts Magie der Realität Der Marburger Kamerapreis geht in diesem Jahr an die französische Kamerafrau Hélène Louvart. Die Jury zeichnete sie damit für aus ihre der "Welt zugewandten, aber trotzdem nie den Blick für die Magie und Lyrik der Realität verlierenden Aufnahmen", teilten die hessische Stadt und die Universität Marburg mit, die die Auszeichnung gemeinsam vergeben. Die 1964 geborene Louvart stand unter anderem für die Filme "Gibt es zu Weihnachten Schnee?" (1996) und "Raja" (2003) hinter der Kamera und arbeitete auch für den Regisseur Wim Wenders. Der Marburger Kamerapreis ist mit 5000 Euro dotiert und wurde zum 18. Mal vergeben. Er würdigt herausragende Bildgestaltung in Film und Fernsehen.

Weiterer Rücktritt bei Schwedischer Akademie Schriftstellerin Sara Stridsberg geht In einem knappen Statement hat die Schwedische Akademie mitgeteilt, dass ein weiteres Mitglied zurücktreten möchte. Es ist die Schriftstellerin Sara Stridsberg.

Die Akademie kämpft derzeit mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal. Im Zentrum steht das Komiteemitglied Katarina Frostenson. Der Dichterin werden Verstöße gegen Transparenzregeln vorgeworfen. Sie soll verschwiegen haben, Mitinhaberin einer von ihrem Mann geführten Veranstaltungsbühne zu sein, die einst Fördermittel von der Akademie erhalten hat. Ihrem Mann warfen mehrere Frauen sexuelle Belästigung vor. Wegen des Umgangs mit den Vorwürfen war ein tiefer Riss durch das Gremium gegangen. Im Zuge dieser Krise trat unter anderem die Vorsitzende der Akademie, Sara Danius, zurück. Im Zuge der Entwicklungen tauchten in Medienberichten bereits Spekulationen über ein mögliches Ausfallen der Vergabe des Literaturnobelpreises in diesem Jahr auf.