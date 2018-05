Trauer um Komponisten Dieter Schnebel im Alter von 88 Jahren gestorben

Der Komponist Dieter Schnebel (imago / Stefan M Prager)

Er war Theologe und Musikwissenschaftler: Dieter Schnebel. Bekannt aber wurde Schnebel vor allem für seine Kompositionen und seine Lehre auf dem Feld der experimentellen Musik. Schnebel starb am Pfingstsonntag im Alter von 88 Jahren.

Nahezu zwanzig Jahre lehrte Dieter Schnebel an der Hochschule der Künste Berlin als Professor für Experimentelle Musik und prägte damit ganze Generationen. Unter anderem gehörten der Schweizer Komponist und Theatermusiker Michael Wertmüller sowie die isrealische Komponistin Chaya Czernowin in Berlin zu seinen Schülern. Nach Mitteilung seiner Witwe Iris von Kaschnitz starb Schnebel nun im Alter von 88 Jahren.

Breite Anerkennung und Aufmerksamkeit für sein Werk "Nostalgie"

Bereits in den 50er Jahren experimentierte Schnebel als junger Musiker in seinen ersten Kompositionen mit seriellen Techniken und arbeitete dafür mit technisch veränderten Stimmen. Früh und sehr intensiv arbeitete er dann an der Umsetzung von Konzepten für das experimentelle Komponieren. Ausgesprochen breite Aufmerksamkeit erlangte Schnebel zu Beginn der 60er Jahre mit seiner Komposition "Nostalgie". Dabei erhält der Dirigent lediglich choreographische Anweisungen für sein Dirigat. Das Publikum hört das Werk nicht, sondern muss es sich vorstellen anhand der Arbeit des Dirigenten.

20 Professor an der HdK Berlin

Als eines seiner einflussreichsten Werke gilt "Glossolalie" aus dem Jahr 1961. Dabei werden in freier Interpretation Fragmente aus 40 Sprachen kombiniert von Sprechern und Instrumentalisten. Es gehört zu den Schlüsselwerken der Auseinandersetzung von Musik und Sprache in der experimentellen Musik, die ihren Höhepunkt im Schnebels Projekt "Maulwerke" (1968/1974) fand.

Schnebel arbeitete neben seiner Tätigkeit als Theologe und Komponist zunächst als Musiklehrer und erhielt dann 1976 die eigens für ihn geschaffene Professor für Experimentelle Musik und Musikwissenschaft an der HdK Berlin. Seine Arbeit als Theologe spiegelte sich dabei auch in seinem Werk, in dem er sich immer wieder mit geistlichen Themen auseinandersetzte.

Deutschlandfunk Kultur erinnert am Samstag, 20. Mai 2018, in seiner Sendung "Fazit" um 23.05 Uhr an das Leben und Schaffen Dieter Schnebels.

