Trauer um Dramatiker Sam Shepard ist tot

Der Schauspieler Sam Shepard ist im Alter von 73 Jahren gestorben (imago / ZUMA Press)

Der Schauspieler, Dramatiker, Drehbuchautor und Musiker Sam Shepard ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren in Kentucky, berichtet die "New York Times". Shepard gewann u.a. den Pulitzer Preis und er spielte in Schlöndorffs "Homo Faber" die Hauptfigur.

Shepard schrieb u.a. das Drehbuch zum Film "Zabriskie Point" (1970) von Michelangelo Antonioni und zu "Paris, Texas" (1984) von Wim Wenders. 1979 gewann er den Pulitzer-Preis für sein Theaterstück "Buried Child".

Als Schauspieler war er u.a. in "Magnolien aus Stahl" (1989), "Homo Faber" (1991) und "Schnee, der auf Zedern fällt" (1999) zu sehen.

(abu)