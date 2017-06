Tourismus in der Türkei in der Krise "So leer haben wir es hier noch nie erlebt"

Von Nicole Graaf

Die türkische Mittelmeer-Küstenstadt Antalya (Lena Klimkeit/dpa)

Leere Strände in der ehemaligen Touristenhochburg Antalya, ungewöhnlich kurze Warteschlangen vor der Hagia Sophia in Istanbul: Der Türkei fehlen die Besucher. Wie kommen die Menschen damit klar?

Kann ich in der Türkei noch Urlaub machen ? – fragen sich daher Viele in diesen Tagen. Ein beliebtes Reiseziel ist ungemütlich geworden. Das Land erlebt einen beispiellosen Niedergang als touristische Destination: 2015 kamen noch 5,6 Millionen Deutsche – ein Rekord. 2016 der Absturz: minus 30 Prozent. Und für 2017 rechnen Reisefachleute mit ähnlichen Einbußen. Manch Hotel, Restaurant Reiseleiter, Souvenirverkäufer und andere, die in der Branche in der Türkei arbeiten, halten sich mit Mühe über Wasser, manch einer musste bereits aufgeben. Und andere konzentrieren sich auf neue Zielgruppen: Touristen aus den arabischen Staaten. Die staatliche Tourismusbehörde hat denn auch eine Werbekampagne gestartet, um diese Klientel ins Land zu locken. Und sie wirbt mit Heimaturlaub für Türkischstämmige aus Europa und Amerika.

Istanbul mit der Blauen Moschee. (dpa/picture alliance/Daniel Gammert)

Weltzeit-Autorin Nicole Graaf hat sich in den Touristenvierteln von Istanbul und an der Mittelmeerküste umgehört unter jenen, die im Tourismus arbeiten sowie unter den Touristen aus Europa und auch aus arabischen Ländern, die sich von einem Besuch nicht abhalten lassen.

